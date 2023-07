Pre Vacvalovú je stelesnením leta Vášáryová. Pre Stankeho horor (anketa)

Herci a moderátori hovoria o ideálnom letnom filme a lete.

Ktorý film alebo seriál je pre vás stelesnením leta? Chceli by ste v takom filme hrať? A aká je vaša vlastná predstava dokonalého leta? Pýtali sme sa hercov a moderátorov a zistili sme, že k vode a slnku sa dá ešte všeličo pridať.

Elena Vacvalová, glosátorka

Snažím sa každé leto vyrobiť a nakrútiť si vlastný film, aby som aj také to pravé, krásne leto najmä prežila.

Filmom, ktorý je pre mňa symbolom nielen leta, ale aj lásky, ženskosti, zamilovanosti, sú Postřižiny od režiséra Jiřího Menzla. Kultové sú pre mňa scény, ako si zaľúbená Magda Vášáryová (Maryška) schuti odpije z piva, ako si ostrihá vlasy... je to naozaj nádherný film.

Richard Stanke, herec

Mne sa s letom spája zážitok s detstva, keď sme boli cez prázdniny na Kunovskej priehrade pri Senici a išli do amfiteátra na film. Mohol som mať päť šesť rokov. Dávali japonské sci-fi Gamera kontra Gaos, ako dve monštrá, niečo ako Godzila, ohrozujú Zem. To bol najstrašnejší film, dlho som z neho mal nočné mory.

Pred niekoľkými rokmi som to videl znovu a je to vlastne veľmi smiešne. Vždy, keď idem okolo Senice, spomeniem si na to.

Nie je to však moja predstava dokonalého leta. Tá vyzerá inak – byť s príjemnými ľuďmi a tráviť čas rôznorodo, pri vode, na horách, nemať stres, nedržať sa presne stanoveného programu.

Števo Martinovič, herec

Film Mamma mia! Rad si ho pozriem aj cez zimu, keď si potrebujem “zohriať” náladu. Zahrať si v letnej romantickej komédii pri mori je môj sen.