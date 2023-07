10 naj Vice Kerekes: Miluje na sebe všetky nedostatky

Herečka nemá rada, keď si musí vybrať len jednu z možností.

Herečka Vica Kerekes nemá rada, keď si musí vybrať len jednu z možností, obdivuje mnohých, miluje krstného syna Lacka, šperk po babičke a čítanie maďarských filozofov a básnikov.

Najspoľahlivejšie ma rozplače môj krstný syn Lacko. Pudovo to tak cítim, vždy ma vie dojať. Rozosmeje ma hocičo. Nemám rada vtipy, lebo to je umelý humor, ale keď niekto prirodzene niečo vtipné povie, tak to umieram od smiechu.

Najšialenejší deň som zažila na filmovom festivale v Karlových Varoch. Tam sa vždy obliekame do nádherných šiat a človek sa tým rýchlo presýti. Tak sme s kamarátkou Hanou Noble, ktorá má módnu značku Lazy Eye, išli do lomu a nahé sme tam plávali. Bol to šialený protiklad k celému okázalému podujatiu.

Najšťastnejšia som s ľuďmi, ktorých milujem. Napríklad, keď zaspávam so svojou láskou.

Najobľúbenejších autorov mám, samozrejme, veľa. Milujem všetko, čo napísal Béla Hamvas (1897 – 1968), maďarský spisovateľ a filozof, ktorý roky žil v izolácii na samote. V slovenčine od neho vyšli knihy Filozofia vína a Unicornus a iné eseje.