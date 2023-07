Živelná šamanka z Ukrajiny otvorila Pohodu. Rodná krajina mi dala magickú silu, vyhlásila

Vo štvrtok vystúpil aj jeden z headlinerov Jamie xx, tanečníci išli na doraz.

TRENČÍN. Pohoda sa začala. A začala sa gestom – za Ukrajinu. S ukrajinskou speváčkou Alinou Pash.

Po zotmení síce prišli aj väčší programoví ťahúni, ale Alina sa ukázala ako najšikovnejšia komunikátorka s publikom. Pôsobila ako živelná šamanka. Napokon, sama o sebe vyhlásila, že rodná krajina jej dala magickú silu. A ak aj nie magickú silu, drive mala určite.

Speváčka rozdávala dobrú náladu, na pódiu bola energická a hravá. Niekoľkokrát však zvrtla reč na vojnu, pripomenula odvahu a silu Ukrajincov a vyzývala na boj proti ruskej propagande. A hoci väčšinu času sršala veselou bezprostrednosťou a nemala problém kopnúť do seba počas vystúpenia aj pohárik pálenky, celý koncert začala clivým spevom, ktorým vyvolala spomienky na skladbu Host of Seraphim od Dead Can Dance.

Ukrajina aj s bojovníčkou

Ukrajina sa na štvrtkovej Pohode neprezentovala len vďaka Aline Pash. Už pred jej koncertom totiž prebehla projekcia krátkych filmov o festivale a jadrom jedného z nich bola ukrajinská umelkyňa Stasik, ktorá na Pohode vystúpila minulý rok a v snímke rozochvene hovorí aj o svojej skúsenosti bojovníčky vo vojne.

V článku sa dočítate: Aký bol koncert amerického hudobníka Perfume Genius,

ako je možné, že počas dídžejského sete Jamieho xx dokázal aj uspať návštevníka,

ako sa objavila skladba od Elánu Zaľúbil sa chlapec na Pohode,

aké koncerty čakajú Pohodu v piatok.

Len krátko po tom odštartovala Alina Pash svoje živé vystúpenie, ktoré malo síce najmä zabávať (a zabávalo), ale jeho prvým znamením boli ťaživosť a smútok.

Šéf festivalu Michal Kaščák vo štvrtok otvoril Pohodu. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Priestor pred pódiom nebol úplne zaplnený, ľudia boli omámení slnkom a posedávali pri stánkoch s občerstvením alebo si ešte zvedavo „ohmatávali“ areál krátko po príchode na festival. Zdalo sa, že po zotmení sa začali pri pódiách združovať o niečo viac.