Deň žien na Pohode: Suzanne Vega spievala o Mariupole, Wet Leg nebola žiadna Barbie

Ešte sme ani nezačali a už mám zimomriavky, uviedla koncert Jana Kirschner.

TRENČÍN. Na Pohode sa uskutočnil deň žien. V piatok tam totiž vystúpilo hneď niekoľko výrazných speváčiek, a to rovno na hlavnom pódiu. Spokojne na to upozorňoval Michal Kaščák už keď popoludní uvádzal slovenskú speváčku Janu Kirschner. Avizoval pri tom aj koncerty Caroline Polachek, Wet Leg a Suzanne Vega.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

„Ešte sme ani nezačali a už mám zimomriavky,“ povedala hneď na začiatku svojho vystúpenia Jana Kirschner, keď ju privítalo festivalové publikum. Bola rada, že si s ním po odmlke môžu zase navzájom vymieňať energiu. A Pohoda pre ňu znamená jediné – rodinu.

Mariupoľ znel tak krásne

Po domácej hviezde prišla na rad svetová. Suzanne Vega. Sympatická Američanka, ktorá aj po šesťdesiatke vyzerá mladistvo a vystupuje s prehľadom i nadhľadom. Ak si niekto myslel, že Vega je uzavretá kapitola, ktorú sa už neoplatí otvárať, mohol si poopraviť názor.

„Ahoj, ďakujem,“ zneli úvodné slová hudobníčky, ktorá si na prvú skladbu svojho koncertu nasadila cylinder. A tou druhou bol jeden z jej najväčších hitov – Luka. Na pódiu bola len s hráčom na elektrickú gitaru Gerrym Leonardom, ona sama hrala na akustickú gitaru. No a k dvojici sa neskôr nečakane pripojil aj huslista Karel Holas zo skupiny Čechomor.

Pohoda 2023. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Holas odohral so Suzanne aj pesničku Last train from Mariupol, venovanú Ukrajine. Speváčka na krátkej tlačovej besede odpovedala na otázku denníka SME, aký je za touto skladbou vlastne príbeh. „Keď sa minulý rok začala vojna na Ukrajine, americké médiá to veľmi intenzívne pokrývali. Bola to téma číslo jedna. Zasiahli ma obrazy toho, čo sa tam dialo. Ľudia, ženy a deti utekali z Ukrajiny a obzvlášť vlakmi. Keď som počula názov mesta Mariupoľ, znel mi tak krásne. Hovorila som si, že by o ňom mala vzniknúť pesnička.“

Speváčka vysvetľovala, že čítala, ako si ľudia z Mariupoľu hovorili, že to, čo sa v ich meste stalo, bolo také hrozné, že ho opustil aj samotný boh. A tak do textu svojej pesničky vložila aj to. „Je to veľmi jednoduchá pesnička, ktorá už nepotrebuje ďalšie detaily alebo obrazy hrôzy,“ skonštatovala Suzanne Vega.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Živelná šamanka z Ukrajiny otvorila Pohodu. Rodná krajina mi dala magickú silu, vyhlásila Čítajte

Na Pohode však spievala aj o celkom iných veciach, ako napríklad o svojej prvej láske a o tom, ako to vyzeralo po rokoch, keď navštívila mesto svojej niekdajšej lásky. A nespievala iba svoje pesničky.

„Je to veľmi newyorská pesnička od veľmi newyorského hudobníka,“ oznámila publiku svoj zámer zaspievať hitovku Walk on the wild side od Lou Reeda. S pamätným popevkom „tu tu du tu du“. Obdobný sa objavil v ešte jednej piesni, tentoraz jej vlastnej – Tom's diner. Suzanne sa po nej rozlúčila a odišla z pódia, keď jej koncertná hodina vypršala. Napokon sa však vrátila a zahrala ešte jednu bonusovú pesničku.

Barbie to nie je

Má to stužky vo vlasoch, ružové šaty, ružovú gitaru, ale Barbie to nie je. To sa k Rhian Teasdale, speváčke a gitaristke britskej kapely Wet Leg, nehodí ani náhodou. Ona sa rada blázni, skáče a kričí. S úsmevom na tvári. A touto svojou energiou dokázala na Pohode nakaziť aj početné publikum. Podchvíľou s ním chcela komunikovať, hoci ani veľmi nemala čo povedať. Nevadí, bolo to sympatické a zdalo sa, že sa na festivale ona aj ostatní z kapely cítia dobre.

Wet Leg na Pohode 2023. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Teasdale si dokázala strieľať aj sama zo seba (z kapely), do gitary búšila, čo to dalo a keď mala chuť, tak sa počas pesničky proste rozkričala do mikrofónu na plné pľúca.