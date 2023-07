Knižné novinky júl 2023

Jo Nesbo, Jonas Jonasson, Robert Harris a ďalší.

Dovolenky aj prázdniny už odštartovali a ak sa pýtajú knihomoľov, čo robili v máji a júni, či sú na tieto dni pripravení alebo nachystaní, treba povedať, že aj vďaka vydavateľom neprídu skrátka ani tí, ktorí zvyknú prokrastinovať. Aj teraz vám ponúkame knižné novinky viacerých vydavateľov – určite si vyberiete: Jo Nesbo ako nečakaný autor hororu, Jonas Jonasson, Robert Harris prvýkrát za veľkou mlákou, Braňo Jobus, Olga Tokarczuk, Tasha Boyd...

Ikar

Jo Nesbo: Nočný dom

Odkedy sa štrnásťročný Richard po smrti rodičov presťahoval do mestečka Ballantyne, problémy sa mu doslova lepia na päty. Keď nahucká kamaráta Toma, aby z telefónnej búdky zavolal náhodnému neznámemu, znie to ako neškodná zábava. Slúchadlo však začne Toma zaživa požierať priamo pred Richardovými očami. Nikto mu neverí, a tak sa rozhodne pátrať na vlastnú päsť. Situácia sa vyostrí, keď zmizne ďalší Richardov spolužiak a jemu ostáva jediný spojenec – sympatická rebelka Karen, do ktorej je tajne zamilovaný.

Jonas Jonasson: Prorokyňa a trkvas

Do zániku sveta nezostáva veľa času. Aspoň podľa amatérskej astrofyzičky Petry, ktorá súdny deň vypočítala na 7. septembra 2011 o 20:21. Toto proroctvo ju nečakane spojí s pomerne jednoduchým Johanom, ktorý odmalička slepo obdivoval staršieho brata, a s dôchodkyňou Agnes, ktorá sa vydáva za mladú influencerku. Nesúrodá trojica sa v karavane vyberie do Ríma a majú poriadne naponáhlo. Musia toho ešte veľa stihnúť, ale ako to už býva, nič nejde podľa plánu. Dokonca ani koniec sveta.

Lesley-Ann Jones: Legenda Rolling Stones

Začínajúca kapela Rollin’ Stones odohrala svoj prvý koncert 12. júla 1962 v klube Marquee. Zanedlho si do názvu pridali „g“, no podstatné bolo niečo iné – zažali iskru, ktorá sa rozšírila na požiar. Stouni sa upísali hudbe a dokonca aj po šesťdesiatich rokoch sa „valia svetom ako zhrdzavené staré tanky bez vojny“. V ich príbehu na seba narážajú sny a nádeje s prozaickými daňovými kalkulmi, pre ktoré opustili rodnú krajinu. A hoci sa o nich hovorilo ako o obyčajných „przniteľoch mládeže“ a „posloch samotného diabla“, napokon vytvorili hudbu, ktorá oslovuje dodnes.

Dr. Julie Smith: Prečo mi to nikto nepovedal?

Ak zažívate ťažké obdobie, alebo si neviete dať rady so spracovaním niektorých emócií, klinická psychologička Julie Smith vám touto knihou môže zmeniť život. Vlastná myseľ nám často spôsobuje bolesť. Prehľadné diagramy v knihe vysvetľujú, prečo je to tak a čo s tým môžete urobiť. Keď raz pochopíte, ako myseľ funguje, získate príležitosť oslobodiť sa od negatívnych emócií. Táto kniha sa pre vás stane kufríkom s náradím, po ktorom môžete siahnuť v náročných situáciách. Či už je to stres, nedostatok sebavedomia či zármutok, dostanete presný návod, ako si v danej situácii poradiť.

Liane Moriartyová: Jablká nepadajú ďaleko

Všetci poznajú Delaneyovcov. Rodinu tenistov, v ktorej lásku ku kurtom našli všetky generácie. Stan a Joy sa spoznali vďaka tenisu a odvtedy to medzi nimi iskrilo. Po rokoch manželstva však aj posledná iskra vyhasla, a keď predajú tenisovú akadémiu, neostane nič, čo by ich spájalo. Potom im raz v noci zaklope na dvere neznáma zakrvavená žena. Predstaví sa ako Savannah a prosí o záchranu pred násilným partnerom. Delaneyovci neváhajú a prijmú ju pod svoju strechu. Onedlho však Joy zmizne a aj po Savannah akoby sa zľahla zem. Stan odmieta priznať vinu, no určite niečo tají. Čo sa naozaj stalo?

Slovart

Robert Harris: Zákon o zabudnutí

Obľúbený autor Robert Harris prichádza s románom Zákon o zabudnutí, v ktorom brilantne vyrozpráva príbeh o jednej z najväčších poľovačiek na ľudí v 17. storočí. Zákon o zabudnutí vychádza zo skutočného príbehu – pátrania po vrahoch kráľa Karola I. Po neúspechu a následnej rezignácii syna lorda protektora v roku 1660, zasadne na anglický trón Karol II., syn popraveného kráľa. Generál Edward Whalley a jeho zať plukovník William Goffe nastúpia na loď do Nového sveta. Sú na úteku, hľadajú ich za vraždu kráľa Karola I., ktorého popravou vyvrcholila anglická občianska vojna, keď prívrženci parlamentu porazili rojalistov.

Agáta Petrakovičová: Podenka

Tak ako sa životom Agáty Petrakovičovej prechádza Heřman Landsfeld – ľudový maliar, zberateľ, ktorý zasvätil celý život hline, hrnčiarskemu kruhu a štetcu, tak defiluje prostredníctvom kresieb aj útlou knihou Podenka. Podenky sú zaujímavé tvory, sú dôležitou súčasťou potravinového reťazca a v dospelej forme žijú iba dni alebo hodiny. Z Podenky Agáty Petrakovičovej dýcha nostalgia, ktorá nie je utopená v ťažobe a ľudí a situácie síce pomenúva poeticky, ale zároveň aj s realistickou koncovkou. Krátke a ešte kratšie texty vznikali pôvodne ako zápisky v autorkinom denníku.

Branislav Jobus: Ultra nechutné komando

Braňo Jobus prichádza s príbehom komisára Mrodgeho a jeho tímu, ktorí zasahujú proti komandu prasaťa Armanda. Pri čítaní knihy Ultra nechutné komando hrozia čitateľom výbuchy smiechu... Statný mrož, komisár Mrodge, si zaplatil fitpobyt s osobným trénerom tučniakom Kryhom v Antarktíde. Jeho snom totiž bolo prepchať sa cez mreže klietky v Zoologickej záhrade v Bratislave, kde je na nedobrovoľnom pobyte mrožica Karanténa. Práve počas tejto aktívnej dovolenky ho však zastihne telefonát od prezidenta o záhadne miznúcom piesku na ostrove Kerkyra.

Viktor Frešo: Fedor Frešo Komplet

Publikácia zachytáva život jednej z najvplyvnejších postáv bratislavskej rockovej scény 60. až 80. rokov, člena legendárnych skupín Soulmen, Prúdy, Collegium musicum, Modrý efekt a Fermata, štúdiového hudobníka a multiinštrumentalistu Fedora Freša. Kniha zostavená jeho synom Viktorom Frešom zahŕňa hudobníkovu autobiografiu Sideman, denníky z konca 60. a začiatku 70. rokov, rozhovory, publicistické texty, spomienky i množstvo doteraz nepublikovaného obrazového materiálu.

Holly Black: Ukradnutý dedič