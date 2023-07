Elton John odohral v Štokholme zrejme svoj posledný koncert

Spevák sa už koncom júna rozlúčil s fanúšikmi v rodnej Británii.

ŠTOKHOLM. Posledný koncert svojho posledného turné odohral v sobotu večer v Štokholme Elton John. Na zrejme záverečné vystúpenie jeho vyše 50-ročnej kariéry sa do švédskej metropoly prišli pozrieť desiatky tisíc ľudí, uviedla agentúra AFP.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

"Hrať pre vás bol môj dôvod na život a vy ste boli úplne úžasní," povedal okrem iného sedemdesiatšesťročný spevák a skladateľ, ktorý sa už koncom júna rozlúčil s fanúšikmi v rodnej Británii, kde ho na hudobnom festivale v Glastonbury počúvalo až 120-tisíc ľudí.

Spevák hitov ako Crocodile Rock, Candle In The Wind, I'm Still Standing, Don't Let the Sun Go Down on Me alebo Rocket Man svojich fanúšikov nadchol aj vo Švédsku. "Bolo to neuveriteľné. Ešte nemám slov, pretože som to všetko ešte nestrávil," povedal AFP jeden z priaznivcov Anton Pohjonen, ktorý na koncert dorazil z Fínska.

"Takmer plačeme," poznamenal zase švédsky učiteľ Conny Johansson. Päťdesiatročná Američanka Jeanie Kincerová potom povedala, že chcela "byť na konci, pretože som bola príliš mladá na to, aby som bola na začiatku".

Hudobná kariéra rodáka z anglického mesta Pinner trvala celkovo 52 rokov, jeho záverečné turné, počas ktorého odohral pre 300 koncertov, kvôli pandémii covidu-19 takmer päť rokov.