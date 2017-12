Tom Petty chce založiť vlastnú nahrávaciu spoločnosť

29. júl 2005 o 13:20 SITA

BRATISLAVA 29. júla (SITA) - Rocková legenda Tom Petty sa rozhodol, že si založí vlastnú nahrávaciu spoločnosť, pretože producentom trvá veľmi dlho, kým vydajú jeho albumy. Spevák a gitarista by sa totiž rád vrátil k dobám skupiny The Beatles, ktorá do roka vydala aj tri albumy. "Páči sa mi nápad s nezávislou nahrávacou spoločnosťou. Pripomína mi to začiatky rock'n'rollu, keď bolo veľa nezávislých spoločností, ktoré viedli ľudia, čo mali hudbu naozaj radi. Boli to hudobní ľudia, žiadni právnici či účtovníci, ktorí dnes rozhodujú o hudbe," povedal Tom Petty.