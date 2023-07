Robin Wright pre SME: Mala som byť nudná manželka, ktorá je dekoráciou úspešného muža

Keď mojim očiam vrátia nevinnosť, bude to môj koniec, vraví.

Stretli sme ju zopár hodín pred tým, ako jej mal Jiří Bartoška odovzdať cenu prezidenta festivalu v Karlových Varoch. Vtedy už vedela, ako bude vyzerať zostrih jej filmov, ktorý pri tej príležitosti organizátori pripravili.

„Až ma dojalo, keď som to videla. Mala som pred sebou celý život a čím všetkým som v ňom prešla,“ hovorí.

Americká herečka ROBIN WRIGHT počas niekoľkominútového zostrihu nanovo prešla cestu od mladučkej modelky po hviezdu seriálu House of Cards, ktorá sa nebála vypýtať si rovnaký plat a rovnakú dôležitosť, ako mal jej kolega Kevin Spacey.

Nanovo sa ponorila do starých, dobrých a nevinných čias filmového biznisu, keď každý rešpektoval, že isté tajomstvá z pľacu netreba prezrádzať. A do časov, keď s Tomom Hanksom nakrúcala Forresta Gumpa, film, ktorý v Spojených štátoch zaradili do kultúrneho dedičstva.

Precítila aj strach z budúcnosti, pretože sa bojí myslieť na to, čo sa s hercami stane, keď všetko dokáže zahrať umelá inteligencia.

Počas rozhovoru dovolila, aby sme cez to všetko a ešte raz prešli aj spolu.

Pôvodne ste sa chceli venovať modelingu, čo sa stalo, že ste zmenili názor?

O tom rozhodla jedna pani, ktorá pracovala v divadelnej sekcii mojej agentúry. Raz prišla do kancelárie mojej agentky, predstavila sa mi a spýtala sa, či by som nechcela hrať. Hrať? Preboha, nie, to mi naháňa strach. Neboj sa, povedala, to sa naučíš, venujem sa coachingu, povediem ťa.

Nechala som sa prehovoriť. Mala som pocit, že je to len neškodná hra, že si niečo spolu vyskúšame. Ona však zavolala aj svojho manžela, aby ma naučil vyslovovať, pretože som mala prízvuk z Texasu a potom mi nadhodila viacero scén, v ktorých ma režírovala. Dokonca ma začala prihlasovať na konkurzy a aj ma tam vozila, keďže som mala len pätnásť rokov.

A ako to šlo?

Niekoľko rokov som žiadnu rolu nedostala. Uchádzala som sa o všetky romantické komédie pre tínedžerov, ktoré nakrúcal John Hughs, veľmi som stála o rolu vo filme Šestnásť sviečok. Lenže nič sa nedialo. Preto som to zabalila. Kašlem na to, povedala som agentke, idem na Havaj, radšej budem pracovať kdesi na lodi, ako stále dúfať.

Kúpila som si letenku a odišla. A práve vo chvíli, keď som priletela a ubytovala sa, prišiel osudný telefonát. Vybrali si ma do sitcomu Santa Barbara. Neverila som. Čože? Teraz?

V roku 1994 ste dostali rolu Jenny vo Forrestovi Gumpovi. Vtedy ešte nebol internet, my na Slovensku sme nevedeli veľa o tom, čo sa v USA deje a čo tento film vyvolal. Ako ste túto senzáciu vtedy prežívali?

Ach, to boli staré dobré časy.