Mala problémy, predala vlastnú tvár. Robin Wright má strach z roly, ktorú už raz prijala

Nemá rada, keď ju majú za hlupaňu.

BRATISLAVA. Robin Wrightovej by možno ani nenapadlo, že by sa mohla živiť herectvom. Nahovorili ju na to.

Najprv to ľutovala. Dva roky obiehala konkurzy a zakaždým dostala tú istú odpoveď: našli sme vhodnejšiu kandidátku.

No práve vo chvíli, keď sa to rozhodla vzdať a odsťahovala sa na Havaj, dostala správu, ktorá jej zmenila život. V roku 1984 dostala svoju prvú rolu.

A chvíľu trvalo, kým sa s ňou rozlúčila.

1. Santa Barbara

Tá rola bola zo sitcomu o bohatých a súperiacich rodinách. Na obrazovkách televízie NBC sa udržal desať rokov.

Pre Robin Wrightovú to bola výborná škola. Nielenže sa na pravidelnej báze a vo vysokom rytme učila svoje texty, musela si zvyknúť aj na prácu s troma kamerami naraz. V každej chvíli musela vedieť, kam sa pozrieť.

Štáb bol na pľaci aj osemnásť hodín denne. Robin Wright vraví, že aby ušetrila hodinovú cestu domov (a ráno zase do práce), neraz prespala v šatni.

2. Princezná nevesta

Je mi ľúto, že film stratil svoje postavenie, že už nie je prominentný, hovorí Robin Wright. Jej začiatky s týmto médiom neboli hocijaké.