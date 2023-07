Kultúrne tipy: Príbeh o šialenstve v šialenej dobe. Hamlet sa vracia na Letné shakespearovské slávnosti

Kam za kultúrou od 14. do 21. júla?

Kristián Németh - The Time Is Now

do 30. júla, Slovenská národná galéria, Bratislava

Kristián Németh vytvoril špeciálne pre priestory SNG projekt s názvom The Time Is Now viažuci sa k postaveniu LGBTI+ ľudí na Slovensku. V troch inštaláciách vizuálne komentuje minulosť, prítomnosť a (vytúženú) budúcnosť, ktorá by mohla byť bližšie, ako sa zdá.

„Vývoj v oblasti práv LGBTI+ ľudí na Slovensku je pomalý a po kroku vpred často prídu dva kroky vzad. Názov výstavy odkazuje na fakt, že priekopnícke myšlienky sú často umlčiavané frázou ‚teraz nie je vhodný čas‘. História nás však učí, že pozitívne zmeny nastávajú práve vďaka ľuďom, ktorí sa nedajú odradiť a rozhodnú sa konať,“ vysvetľuje kurátorka výstavy zo SNG Alexandra Tamásová.

Babylon 2023

14. až 15. júla, Park J. B. Magina v Dubnici nad Váhom

Multižánrový festival Art park Babylon ponúka program pre deti aj dospelých. Piatok o 17.00 h otvorí festival duo Smejko a Tanculienka, o 21.00 h sa o program postará speváčka Jana Kirschner. Večer vyvrcholí čítačkou v kaštieli - Rozprávky na dobrú smrť.

V sobotu sa začína program už o 10.00 h, návštevníci sa môžu tešiť aj na NEVADIVADLO - Kompost story. Ako pôjde program do finále, zaznejú od 16.00 h koncerty Tamary Kramarovej, Bad Karma Boy a večer o 21.00 h skupiny Para.

Jana Kirschner

Koncert Štefan Štec a Fajta 2023

15. júla o 20.30 h, Východná

Festival tanečných domov Rozhybkosti pozýva aj na koncert speváka Štefana Šteca s kapelou Fajta do amfiteátra vo Východnej.

Štec je s týmto festivalom spojený od jeho samého začiatku, najprv učil tance Rusínov, v roku 2019 už koncertoval ako hlavný interpret a vlani vydal singel Festival, ktorý je podujatiu venovaný.