Diel, kde je režisér ukričaný kretén, je viac ako dosť (anketa)

Ktorý film urazil vašu profesiu? Odpovedajú slovenskí herci a režiséri.

Lekári nemôžu pozerať seriály o nemocniciach a pohotovostiach bez toho, aby nevideli množstvo zjednodušení a prešľapov, ktoré pri zobrazovaní ich profesie filmári urobili.

Experti na bezpečnosť a informačné technológie zas zúria, keď v každom druhom trileri neprelomiteľný prístupový kód do najlepšie strážených svetových systémov zvládne hacknúť pubertiak z detskej izby.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

A takto by sme mohli pokračovať. Zrejme nenájdeme profesiu, ktorá by sa vo filmoch a seriáloch nevyskytovala a ľudia, čo jej rozumejú, by potom nenadávali na filmárov, ako ich urazili.

Ale čo samotní filmári? Vedia aspoň vlastnú profesiu zobraziť vierohodne?

Pýtali sme sa hercov i režisérov, ktorí musia denne zobrazovať prácu lekárov, detektívov či ornitológov a často sú terčom kritiky, že cudziu profesiu spotvorili: Ktorý film alebo seriál najviac urazil ich? A naopak, ktorý im najviac ulahodil.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Pre Vacvalovú je stelesnením leta Vášáryová. Pre Stankeho horor (anketa) Čítajte

Róbert Šveda, režisér

Filmových a televíznych diel, kde je režisér ukričaný kretén, je viac ako dosť. Predstava režiséra ako uzlíka nervov či cholerického idiota je natoľko vžitá, že v komédiách či detských filmoch také zjednodušenie už vytvára klišé.

Mňa však toto ani neuráža, skôr ma štve, ak sa ukazuje filmová výroba nelogicky, nezmyselne. Keď sa povedzme vo filme Backstage ukazuje pre účel dramatizácie, že nik nevie, čo bude na programe živého prenosu, že neexistujú generálky a že všetka grafika, nasvietenie, pohyby kamier sú asi “zázrakom chvíle”.

V seriáli Irma Vep je scéna, kde režisér v deň nakrúcania prvýkrát vysvetľuje kameramanovi svoj zámer a prečo sa rozhodol nakrúcať práve tam. Akoby neexistovali obhliadky a explikačné porady.

Preto ma viac baví Podskalského film Trhák, ktorý v komickej nadsázke ukázal mnohé úskalia nakrúcania. Vždy ho odporúčam aj svojim študentom.

Aj keď film nie je realistický, je pravdivý a mnohé hlášky z neho, či už z úst režiséra, ktorého geniálne stvárnil Ladislav Smoljak, alebo iných členov štábu, sa pravidelne objavujú aj u nás na pľaci pri nakrúcaní.

Ďalším filmom, opäť s komickou nadsázkou, je Spievanie v daždi. V istej miere pravdivosti hovorí o tom, že náš audiovizuálny svet, v ktorom pracujeme a tvoríme, je vždy len nasledovateľom technického pokroku. A ten povoľuje posúvať hranice toho, čo diváci vidia.