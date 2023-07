Sziget bude v opojení epidémie tanečnej horúčky. Na festival sa vracia Florence and the Machine

Na festivale vystúpia aj Mumford & Sons, Lorde či Billie Eilish.

BUDAPEŠŤ. Na festival Sziget sa tento rok vracia britská skupina Florence and the Machine.

Indie-rocková kráľovná Florence Welch, povestná svojou magickou energiou a jedinečným hlasom, na festival príde s aktuálnou nahrávkou Dance Fever.

Epidémia tanečnej horúčky

Aj keď bol album Dance Fever vytvorený cez covidovú pandémiu a lockdown, nie je typickou tanečnou nahrávkou. Florence Welch tesne pred pandémiou čítala o choreománii: stredovekej, európskej "tanečnej horúčke", ktorá sa dnes chápe ako reakcia na masový stres. Ľudia sa pri nej utancovali na smrť.

Nutkanie k pohybu Welch fascinovalo. Album navyše nesie jej podpis, ako pri celej jej tvorbe: je ako večné, nespútané dieťa, feministická bojovníčka a lyrický mág v jednom.

Ako napísal magazín Rolling Stone, album môže byť jedným z najúchvatnejších diel skupiny.

Koproducenti Jack Antonoff a Dave Bayley z kapely Glass Animals pomohli Welch zdokonaliť jej popové inštinkty bez toho, aby sa obmedzovali v jej impulzoch.

Album ovplyvnila túžba oslobodiť sa po pandémii. Pri tvorbe vizuálov zasa upozorňuje na inváziu na Ukrajine.

Žiarivá sloboda ukrajinských umelcov sa nedá nikdy uhasiť

Florence and the Machine venovala hudobné video k piesni Free ľudu Ukrajiny uprostred ruskej invázie. "Venované duchu, kreativite a vytrvalosti našich statočných ukrajinských priateľov," znel odkaz na konci hudobného videa.

Video natočili na Ukrajine v novembri 2021 a využili v ňom talent ukrajinských filmárov a umelcov, „ktorých žiarivá sloboda sa nedá nikdy uhasiť,“ píše sa vo videu.

Aj vlani v marci skupina venovala iné hudobné video dvom tanečníčkam, ktoré sa v čase zverejnenia videa ukrývali na Ukrajine.

"Dve z tanečníc v tomto videu sa momentálne ukrývajú. Mojim statočným a krásnym sestrám Maryne a Anastasiii. Milujem vás. Priala by som si, aby som vás mohla objať," napísala Welch na Instagrame.

Videoklip s názvom Heaven is Here bolo tiež natočené na Ukrajine v novembri 2021.

Pre Florence je typická aj komunikácia a spojenie so živým publikom. V rozhovoroch a v súkromí pôsobí introvertne až hanblivo, no to sa všetko zmení, keď sa postaví na pódium. Jej vystúpenia sú plné energie, tanca a spevu.

Mumford & Sons, Lorde či Billie Eilish

Na tohtoročný Sziget zavíta aj folkrocková kapela Mumford & Sons, ktorá dopĺňa program o búrlivú a zvukovo hutnú šou a kultové hity ako I Will Wail a Little Lion Man.

Kapela je už notoricky známa svojimi koncertami, ktoré sú lyricky silné a strhujúce.

Rovnako sa na pódia vracia aj speváčka Lorde a pokračuje v turné k svojej poslednej nahrávke Solar Power.

Ani novozélandská speváčka sa nevedela dočkať, kedy bude späť na pódiách. Lorde sa do centra pozornosti dostala už ako tínedžerka, pričom jej skladba Royals z roku 2013 sa umiestnila na vrchole celosvetových rebríčkov.

Sebavedomie, ktoré získala pred rokmi, ju neopustilo. Jej tretí štúdiový album Solar Power dal 26-ročnej speváčke príležitosť prijať rôzne štýly zvuku. Jej nové skladby miešajú akustické letné vibrácie s témami sebaobjavovania a prírodného sveta. Práve to sa jej darí dokonale preniesť na javisko.

„Zoznam headlinerov hlavného pódia je kompletný, v predaji sú už aj mnohými žiadané jednodňové lístky. K už skôr ohláseným headlinerom na hlavnom pódiu – Billie Eilish, David Guetta, Florence + the Machine a Imagine Dragons – sa pridali Mumford & Sons, Lorde a Macklemore,“ informoval hlavný organizátor Szigetu Tamáš Kádár.

Festival Sziget, ktorý trvá od 10. do 15. augusta láka na vystúpenia mien popu, rocku, elektroniky či R&B na viac ako 50 pódiách.

Okrem toho ponúka návštevníkom aj množstvo umeleckých inštalácií, divadelné či cirkusové predstavenia, kabaret a umelcov z celého sveta.