S Tomom Cruisom je na plátne bezpečne. Čo sľúbi, to splní, aj keď sa to javí ako nemožné

Hodnotenie 8 / 10 Mission: Impossible Odplata – prvá časť

Zhrnutie: Ethan Hunt má v najnovšom filme zo série Mission: Impossible ťažkosti so ženami. Najmä s prefíkanou Grace, ktorá mu spočiatku stále uniká, kým on by ju rád ochraňoval. Nepriateľ, ktorému treba tentoraz čeliť, je nevšedne silný. Je to umelá inteligencia, ktorá prevracia naruby digitálny svet.