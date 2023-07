Očakávania sú veľké. Adam Pavlovčin bude vystupovať na Szigete

Spevák sa na festivale najviac teší na na Florence and the Machine, Lorde a Mumford & Sons.

BUDAPEŠŤ. Adam Pavlovčin, známy aj pod umeleckým menom Adonxs, bude 13. augusta koncertovať na maďarskom Szigete.

V line-upe sa ocitne popri menách ako Billie Eilish, Imagine Dragons, Florence and the Machine, Lorde, či David Guetta.

Jeho vystúpenie bude na Europe Stage.

"Sziget je po Glastonbury druhý najväčší európsky festival, takže moje očakávania sú veľké. Nikdy som tam nebol ani ako divák, takže sa na túto skúsenosť teším o to viac. Stage na ktorom vystúpime nie je žiadne malé, zašité pódium pre pár ľudí, ale práve naopak, mám možnosť priniesť celý svoj team aj s tanečníkmi a spraviť poriadnu show," hovorí spevák.

Mágia, ktorú vie robiť len hudba

Práve na Europe Stage festival prezentuje talenty z celého sveta, ktoré majú šancu o pár rokov preraziť na svetovej, či európskej hudobnej scéne. Tento rok spolu s Adonxsom na Europe stage budú koncertovať aj napríklad Amber Run, Stains The Canvas, Call Me Karizma, NOËP.

Spevák nedávno vydal svoj debut Age of Adonxs. V Budapešti sa však má predstaviť aj so svojimi nevydanými piesňami. Rozhodol sa, že 28. júla vydá novú skladbu s názvom No Common Measure. Urobí tak kvôli tomu, aby ju mohol zaradiť do repertoára na zvyšné letné koncerty a najmä na Sziget.

Na pódiá chce so sebou priniesť hlavne odkaz, nech sa diváci zabavia a odnesú si veľa pozitívnej energie, aj keby to malo byť cez slzy pri baladách.

" V momente kedy som ja na pódiu plný vášne, radosti a energie, tak viem, že sa deje tá krásna mágia, ktorú vie iba hudba. V tom momente viem, že sú diváci na rovnakej vlne a na hodinu sa môžu ponoriť do reality ktorú im ponúkam," vysvetľuje Adonxs.

Najviac sa teší na Florence and the Machine, či Lorde

Tento rok sa festival uskutoční od 10. do 15. augusta tradične na budapeštianskom ostrove Óbudai.

Sziget festival privíta každoročne tisíce návštevníkov a jeho cieľom je priniesť počas šiestich dní tie najväčšie mená hudobnej scény z najrôznejších žánrov.

Sziget okrem toho ponúka návštevníkom umelecký program, predstavenia či besedy.

Adonxs sa najviac teší na na Florence and the Machine, Lorde a Mumford & Sons.

Tí sú headlinermi práve v deň, kedy vystupuje aj spevák.