Videoklip Dirrty je najsexi v celej histórii

29. júl 2005 o 16:00 SITA

BRATISLAVA 29. júla (SITA) - Videoklip popovej speváčky Christiny Aguilera k piesni Dirrty zvolili čitatelia internetovej verzie časopisu FHM za najsexi videoklip v histórii. Na druhom mieste skončil Eric Prydz s klipom ku skladbe Call On Me. Tretí je Benny Benassi a pieseň Satisfaction, na štvrtej priečke skončila formácia N.E.R.D. s videoklipom Lapdance. Prvú päticu najsexi klipov uzatvára ruské duo Tatu s piesňou All The Things She Said. Siedma skončila Madonna s klipom Justify My Love, za ňou sa umiestnila Kylie Minogue a Spinning Around, ôsma je Mariah Carey a Heartbreaker. Britney Spearsová s piesňou Toxic skončila na deviatom mieste a Narcotic Thrust s I Like It uzavrel desať najvzrušujúcejších videoklipov v histórii.