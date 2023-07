Byť stereotypná žena je slobodná voľba. Už aj Barbie pochopila, že svet je chorý

Na film s Margot Robbieovou šli mladé ženy v ružovom.

Hodnotenie 7 / 10 Barbie Zhrnutie: Vedel Mattel, do čoho sa zaplietol? Určite.

V deň, keď sa do programu kín dostal film Barbie, kinosály sa plnili mladými ženami v ružovom. Dobre sa bavili.

Evidentne patrili k poučenému publiku. Reklamu na najslávnejšiu bábiku nečakali a nenechali sa pomýliť ani cukríkovým ružovým vizuálom v spotoch, ktoré tento projekt už vyše roka ohlasovali.

Bola to od začiatku pozoruhodná hra s očakávaniami.

Film produkovala firma Mattel, teda výrobca Barbie. Ona asi nemala záujem, aby ju niekto v kinách zhadzoval. No zároveň musela vedieť, kto je Greta Gerwig a aký typ kinematografie zastupuje.

Greta Gerwig vyšla z nezávislej americkej scény, jej hrdinkami boli vždy originálne a samostatné ženy.

Nebolo by teda prekvapením, keby sa na spoluprácu s Mattelom chystala s pokútnymi myšlienkami nakrútiť niečo podvratné. Alebo minimálne dvojzmyselné.

Nič také sa však nestalo.

Tam, kde sú muži len štatisti

Aký veľký význam bábike Barbie pripisuje, prejavila Gerwigová hneď v úvodnej scéne. Cituje v nej Kubrickovu Vesmírnu odyseu, konkrétne ikonickú scénu s opicami pri monolite, teda metaforu na príchod mysliaceho človeka.

Barbie dlhodobo formovala a posilňovala rodové stereotypy a reprezentovala nadvládu kultúrnych vzorcov, ktoré sa podprahovo dostávali do myslí deti, možno aj ich rodičov.

USA, 2023, 114 min.

Greta Gerwig je režisérkou filmov Frances Ha, Lady Bird, Malé ženy. Za Lady Bird bola nominovaná na Oscara v kategórii scenár a réžia, za Malé ženy má nomináciu v kategórii najlepší adaptovaný scenár.

Film Barbie má v slovenských kinách premiéru 20. júla.

Jej vplyv na kultúru bol masívny.

No Gerwigová ho ironizuje a demonštruje jeho chorý koncept. Aj samotná Barbie, hrdá na to, že je stereotypná, to v jej filme pochopí.

Pre tento príbeh si zvolila rozprávkovú formu a hračkárske dekorácie. V kulisách, ktoré sú takmer stopercentnou kópiou mattelovských produktov, postavila Barbieland, kde žijú všetky typy Barbie, aké sa kedy na trhu objavili.

Je to svet, kde vládnu ženy. Ženy pracujú na radnici, ženy schvaľujú zákony a potom sa neskoro večer vracajú z večierkov.

Muži sú len ich zábavka. Štatisti.

Pre stereotypnú Barbie je každý deň rovnaký. Každý deň jej prinesie rovnakú radosť z hudby, tanca, pláže a pozornosti Kenov. Myslí si, že to tak bude navždy.

Jej bezstarostnosť narušia až nečakané, neodbytné myšlienky na smrť. A tiež náhla deformácia nôh. Jej šľapa už zrazu nie je klenutá, akoby stvorená na vysoké podpätky, ale plochá.

Des.

Margot Robbie vo filme Barbie, ktorý mal premiéru 20. júla 2023. (zdroj: IMDB)

Je to ešte horšie, ako si myslela

Je to vraj nezvyčajný, ale nie úplne neznámy jav. To sa stáva, keď sa začne rozpadať ilúzia dievčat, ktoré sa s Barbie hrajú – v tom druhom svete.

Barbie dostane informáciu, že ak sa chce zachrániť a uchrániť sa pred plochými nohami, celulitídou a inými pohromami, musí zájsť do sveta ľudí a opraviť tam všetko, čo nefunguje a odklonilo sa od ideálnej verzie Barbielandu.