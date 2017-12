V Hollywoode už pripravujú film o Armstrongovi

LOS ANGELES 29. júla (SITA) - V Hollywoode už začali pripravovať scenár k životopisnému filmu o sedemnásobnom víťazovi cyklistickej Tour de France Lanceovi Armstrongovi. Film by mal niesť názov "Nie je ...

29. júl 2005 o 18:10 SITA

LOS ANGELES 29. júla (SITA) - V Hollywoode už začali pripravovať scenár k životopisnému filmu o sedemnásobnom víťazovi cyklistickej Tour de France Lanceovi Armstrongovi. Film by mal niesť názov "Nie je to o bicykli: Moja cesta späť do života". Scenár píše Scott Silver, ktorý je už autorom životopisného filmu o raperovi Eminemovi 8 míľa. Podľa britského denníka The Guardian je najväčším adeptom na hlavnú úlohu vo filme Matt Damon, ktorý si zahral napríklad v oscarovom filme Talentovaný pán Ripley. Aj samotný Armstrong preferuje, aby ho hral 35-ročný herec, ktorý je veľkým nadšencom cyklistiky.