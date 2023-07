Čiara medzi vtipným a trápnym je vo filme či v seriáli tenká (anketa)

Aký film či seriál rozosmeje hercov a zabávačov?

Humor je veľmi špecifická záležitosť, každý sa smeje na niečom inom. Herci a komici najlepšie chápu, aké ťažké je ľudí rozosmiať. Na čom sa smejú najradšej oni sami?

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Samo Trnka, komik

Ako dieťa som sa najviac nasmial asi na Mistrovi Beanovi a Benny Hillovi. Na Mr. Beanovi sa rehocem podnes, navyše s umenovedným porozumením, že tvorcom sa podarilo oživiť nemú grotesku, ktorú gumený Rowan Atkinson posunul do absolútnej dokonalosti.

Ako mladý dospelý som raz šiel do kinoklubu na Život Briana od Monty Pythons a to bol tak mocný zážitok, že som si reálne cvrkol do spodkov od smiechu. Nikdy predtým a nikdy potom sa už na žiadnom filme tak nezasmial.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Diel, kde je režisér ukričaný kretén, je viac ako dosť (anketa) Čítajte

Nela Pocisková, herečka

Na seriáli Ted Lasso som sa smiala v kuse.

Richard Stanke, herec