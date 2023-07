Herečka Nela Pocisková: Rozchody spracúvam dlho. Čo sa týka vzťahov, som úplne nudná

Ako sa dá inšpirovať pri písaní pesničky rozchodom postáv v seriáli? Ani herečka NELA POCISKOVÁ to nevedela, kým u nej nepristála pesnička od kolegu z Nemocnice Richarda Autnera.

Očarila ju, prevtelila sa do doktorky Rebeky a dopísala svoju časť textu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Na rozdiel od Rebeky ona sama také turbulentné vzťahy nikdy neprežívala, no zažila toho v živote dosť, aby si trúfla i na zápornú postavu.

Považuje sa za introvertku, všetky udalosti príliš prežíva a rieši, učí sa však tešiť z toho, že sa teší. Aktuálne sa teší na leto a na nakrúcanie nového seriálu s koňmi.

Spolu s kolegom Richardom Autnerom ste nedávno vypustili do éteru pesničku o rozchode. Nie je to takto na leto príliš smutné?

Mne sa veľmi páči, keď majú umelci svoju hlavu, svoj názor a idú si svojou cestou. Rišo, a najmä jeho kamarát Marek Žilinec, ktorý má na svedomí celú produkciu pesničky, vôbec nekalkulujú. Napísali pesničku, ako to cítili a chceli, a dali ju von.

Neriešia, či sa bude v lete počúvať. Samozrejme, my by sme sa tešili – aj keď to znie hrozne – keby si ľudia našli cestu k tejto pesničke v časoch, keď sa nemajú dobre.

Napokon, ľudia sa rozchádzajú celý rok, aj v lete. Mali ste predtým v repertoári rozchodovú pesničku?

Mám, na prvom albume War, volá sa Uveriť. Presne vtedy som riešila kadiaľ, s kým, kam, v akom žánri.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Marián Čekovský: Niektoré veci by mali dozrieť ako víno. Aj album pre Lasicu Čítajte

Tým, že som začínala ako muzikálová speváčka, veľmi ma zaškatuľkovali, takže sa ťažšie cez to dostávam k fanúšikom. Navyše mne sa toho veľmi veľa páči, od džezu, cez šansón po soul... To je dvojsečná zbraň.

Moje albumy sú potom rôznorodé, čo nemusí byť zlé, len mám pocit, že na Slovensku ľudia musia mať škatuľku. Stále sa pýtajú: akú hudbu vlastne robíš?

To som sa chcela spýtať aj ja.

Vy mi povedzte, vy ma viete zaradiť?

Neviem.

Takže snáď sa postupne niekde nájdem.

Kto sa komu musel viac prispôsobovať v tejto pesničke?

Myslím, že ja Richardovi, ale nemusela som sa nútiť. Dobre sme sa doplnili.

Muzikál je od Autnerovho pesničkárstva dosť ďaleko.

Muzikál je najmä hotová napísaná vec, tam nie som za seba, tam som len postava. Čo neznamená, že muzikál nemilujem.

Plánujete sa k nemu vrátiť?

Keď mal syn Hektor dva roky, tak som sa vrátila a hneď otehotnela. Všetci sa smiali, že perfektný návrat. Odvtedy som si netrúfla, lebo som chcela byť pri deťoch, hlavne večer.

Minulý rok mi však prišla ponuka na muzikál Bodyguard na Novej scéne, zaváhala som, vznikli motanice, a veľmi to ľutujem. Aj keď viem, že by to bolo ťažké, stres, chaos, divadlo mi veľmi chýba. To je ďalšia vec.

Jeden deň sa zobudím, chcem hrať vo filme, druhý deň chcem hrať muzikál a na tretí chcem robiť vlastnú hudbu a vypredávať koncerty. So mnou je to ťažké, musím si vybrať.

Dôležité je nenechať sa možnosťami paralyzovať tak, že neurobíte nič.