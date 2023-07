Príliš veľa tiel, živých i mŕtvych, o ktorých nevieme povedať nič. Skrátka Gemer

Daniel Majling venoval ďalší z komiksov absurdnému a mysterióznemu kútu Slovenska.

Každodenný svet príležitostne narúšajú rôzne ruptúry a cez trhliny preniká iný, snový obraz. V určitej miere už nemusíme potom vedieť, čo je ešte skutočné a čo už halucinácia.

Svoje o tom vedia aj postavy z komiksov Daniela Majlinga, a zatiaľ čo v predchádzajúcich dielach išlo skôr o epizódy, v komikse Gemer sa Majling pokúša vystavať komplexnejší príbeh rozdelený do troch dní. Zatiaľ máme k dispozícii Deň prvý.

Literatúra v komikse, komiks v literatúre

Situácia komiksov na Slovensku sa v posledných rokoch významne zlepšuje, respektíve rozvíja. Sú to predovšetkým preklady z vydavateľstiev BRaK, Absynt a Slovart, no občas sa objaví aj autorské dielo a v tejto oblasti znie silný hlas Daniela Majlinga, pedagóga a divadelného dramaturga.

Napriek bohatšej komiksovej tvorbe je Daniel Majling asi stále známejší ako spisovateľ, aj vzhľadom na to, že jeho kniha Ruzká klazika získala v roku 2018 Cenu čitateľov Anasoft litery, cenu René, ocitla sa vo finálovej päťke a je stále obľúbená.

Nakresliť, napísať a vydať komiks nie je jednoduché, spája sa s tým časová náročnosť a finančné náklady s neistou návratnosťou. O to zaujímavejšie je, že práve Majlingove komiksy sú celkom úspešné a známe a presiahli aj slovenský rámec, keď v roku 2015 získalo dielo Rudo cenu Muriel za najlepší preklad.

V slovenčine vyšiel Rudo o čosi neskôr, v roku 2019. To už čitatelia poznali Zónu a už prvé listovanie najnovším Gemerom ukazuje, že všetky diela spája rovnaká kresba. Tá je taká originálna, že sa ňou Majling dá jednoznačne identifikovať ako autor. Všetky spomínané komiksy vyšli vo vydavateľstve Brak.

Špecifickosť kresby sa viaže s témami, aké v Zóne aj v Rudovi nájdeme. Rudo predstavuje muža so svojským postojom k svetu. Je cynický, vtipný, inteligentný, ale aj primitívny, nekorektný.

Postavy sú čokoľvek len nie normálne, normálnosť je vlastne koncept, ktorý tu stráca svoje opodstatnenie. Komiks dosahuje mimoriadne kvality v dialógoch a opisoch toho, čo si človek vysníva, ale nemá žiadne možnosti naplniť to.

Rudo je cesta, ktorou si rád prejde každý, kto má rád širokú škálu tvorby, od Woodyho Allena po South Park.

V Zóne sa oproti tomu významne prejavuje autorská schopnosť pôsobiť podvratne. Nie je asi veľa diel, ktoré by ľudia radi čítali preto, že hlavná postava trpí depresiou a dokáže to pôsobiť humorne. Sú to antihrdinovia alebo hrdinovia všedných dní?

Zábavné tiež je, ako sa tu vyskytuje mysterióznosť. Ani tá totiž nie je myslená úplne vážne, ale temná a zlovestná určite je. Navyše v postojoch a myšlienkach postáv sa dá vystopovať existencializmus, čo môže mať pre niektoré skupiny čitateľstva osobitnú príťažlivosť.

Gemer v čiernej a bielej

Rodný kraj Daniela Majlinga je pre jeho imagináciu natoľko uhrančivý a špecifický, že doň umiestňuje svoje komiksy a najnovší nielenže nesie jeho názov, ale bude pozostávať minimálne z troch dielov.

Dá sa tomu porozumieť už pri začítaní sa: otvára sa tu niekoľko dejových línií, zdanlivo nesúvisiacich a odohrávajúcich sa aj v odlišných častiach dňa.

Prebieha záchranná akcia po nahlásení dieťaťa spadnutého do rúry, po rozpadnutom vzťahu sa po okolí potuluje opustená žena, dôjde k zámene identity psychiatra a pacienta, pripravuje sa koncert Bon Joviho a pátra sa po pôvode tajomnej rúry.

Jednotlivé kapitoly sa začínajú priestorovou lokáciou a časom, takže sa zdá, že časová línia bude neskôr zohrávať svoju úlohu. Alebo nebude, keďže to môže byť aj len významová hra.