Filipa zmení baterka. Stane sa dokonalým dieťaťom

Eva Borušovičová napísala knihu pre deti aj pre dospelých a pýta sa v nej na silu ľudskej nedokonalosti.

Túžba po dokonalosti ženie mnohých. Aj mnohých rodičov, ktorí sa nútene aj menej okato usilujú vyformovať potomkov do, podľa nich, najdokonalejšej formy.

O tom však najnovšia kniha Evy Borušovičovej Dokonalé dieťa nie je. Je o dokonalosti, ktoré je nepriateľom dobrého, ako sa aj píše v jej podtitule.

Keď sa autori bavia

Filip je starší brat rozprávačky príbehu, Danky. Je, povedzme, taký živší. Ale nie, čo si budeme nahovárať, je to drzý fagan, ktorý papuľuje, vysmieva sa a robí rôzne šibalstvá, ak by sme opäť mali použiť eufemizmus, ale pri čítaní knihy nám napadnú aj iné slová...

Je v predpubertálnom veku, čo ho síce čiastočne ospravedlňuje, ale rodičom ani jeho sestre a vlastne nikomu, kto sa s ním dostane do čo len minimálnej interakcie, to nijako nepomôže.

Počas jednej cesty autom, keď už z Filipovho odvrávania rodičom tečú nervy viac než obvykle, sa však stane čosi zaujímavé.

Zastavia, aby pomohli komusi, kto má problém s autom a dopadne to, samozrejme vďaka Filipovi, inak, než by sme očakávali. Alebo inak... práveže to dopadne presne tak, ako keď je prítomný Filip.

A neskôr sa stane ešte čosi, čo súvisí s ilustráciou na obálke. Ilustrácie sú aj vnútri knihy a zaslúžila sa o ne Ivana Šáteková. Spolupráca s Evou Borušovičovou bola počas ich tvorby veľmi detailná a tešili sa z každej jednej z nich, spoločne ich konzultovali. A ako ilustrátorka spomínala na krste knihy, spoločne sa pritom mimoriadne dobre zabávali.

O to tejto knihe ide. O zabavenie. Nielen detí, ale aj ich rodičov, lebo do textu sú vsunuté aj fóry, ktoré pobavia dospelákov. Keď teda budú svojim deťom čítať pred spaním, ako to robí aj autorka knihy, nebudú odratúvať, že im do konca zostáva ešte sedem večerov.

Respektíve, možno budú, ale skôr s ľútosťou. Keď sa autori knihy pri jej tvorbe bavia, je to, prosto, poznať.

Eva Borušovičová: Dokonalé dieťa (Slovart 2023).

Prvá detská

Eva Borušovičová je známa ako spisovateľka, režisérka a scenáristka, ale Dokonalé dieťa je jej prvou detskou knihou. Pôvodná verzia príbehu však bola rozhlasovou hrou.

V knihe došlo k viacerým zmenám a veľkou pridanou hodnotou sú aj už spomenuté ilustrácie od Ivany Šátekovej. Kniha sa uvádzala do života svetlom z bateriek, ktoré si na ňu riadne posvietili.