Pýtala sa seba samej, či to ešte vie. Novinka PJ Harvey dokazuje, že jej obavy boli zbytočné

Anglická speváčka vydala novinku I Inside the Old Year Dying.

Hodnotenie 9 / 10 I Inside the Old Year Dying Zhrnutie: Tak, ako PJ Harvey vyzerá, tak aj spieva a hrá. Ako sebavedomá, záhadná osobnosť.

Trvalo to sedem rokov, než prišla britská hudobníčka PJ Harvey s novým albumom. Po tom predchádzajúcom absolvovala turné, na ktorom sa seba samej pýtala, či chce ešte robiť to, čo robí. A či to ešte vie. Novinka I Inside the Old Year Dying ukazuje, že jej obavy boli zbytočné.

Na hudobnej scéne je už viac ako tridsať rokov. No pôsobí stále mladícky, hoci vyzreto. A jej hudba má stále v sebe iskru. Nie je to nič rutinné, vynútené či vykalkulované, nič zaliečavé, ale podmanivé. Ona hovorí o prepojení svojej hudby s časom tak, že by mala byť súčasťou každého obdobia a súčasne žiadneho. Páčilo by sa jej, keby bola nadčasová.

Spolupracovala s veľkými menami hudobného sveta, medzi ktoré patrili Nick Cave, Thom Yorke z Radiohead či Marianne Faithfull. Vydala deväť albumov a vždy sa snažila o to, aby sa neopakovala. Aby mala každá jej nahrávka iný zvuk a inú poetiku.

Pochybnosti

„Mávam obdobia, keď sa pýtam, či som schopná písať pesničky, o akých snívam. No pokračujem, a ak vytrvám, zvyčajne to prinesie výsledky,“ uviedla Polly Jean Harvey v rozhovore pre Guardian. S tým, že niekedy je to ťažké ako štveranie sa do kopca v bahnitom teréne. A okrem toho tvrdí dvojnásobná držiteľka Mercury Prize, že sa necíti ako hudobníčka od prírody. „Musím na tom pracovať.“

Pre svoj najnovší, desiaty album, sa inšpirovala svojimi básňami zo zbierky Orlam (je to jej druhá zbierka poézie), ktorú vydala minulý rok. Tie básne písala dlhých osem rokov.

Hovoria o deväťročnom vidieckom dievčati menom Ira-Abel, o tom, ako sa mesiac za mesiacom odvíja jej rok a o jej pozorovaniach meniacej sa prírody. PJ Harvey hovorí, že je to fantastické, nezmyselné a súčasne plné významov.

Ona sama vyrastala na farme, takže k prírode mala blízko.