Krucifix ponoril do moču a vystavil ho. František mu podal ruku a dvihol palec hore

Vrátil som fetišu význam, vraví Andres Serrano.

PRAHA, BRATISLAVA. Pripíname si ho ako ozdobu na uši, vešiame na krk so zlatou retiazkou. Estetizujeme ho ako módny doplnok.

Keď okolo neho prechádzame v kostole, vnímame ho ako architektonickú súčasť interiéru, výtvarné zosobnenie kresťanskej viery.

Amerického výtvarníka Andresa Serrana vyrušovalo, ako sme krucifix zbavili významu a že sme z neho povrchným vnímaním a automatickým používaním vyrobili takmer až fetišistický predmet.

To, čo s ním urobil on, keď započal svoju sériu diel s názvom Ponorenie, bolo pre mnohých ťažko akceptovateľné. Kritici sa dokonca zhodujú na tom, že práve on bol na počiatku kultúrnej vojny v Spojených štátoch amerických.

"Je dobrou správou, že tu máte veľa ateistov, aspoň nebude veľa takých, čo sa nad fotografiou Piss Christ budú pohoršovať," skonštatoval, keď začiatkom leta prišiel otvoriť svoju výstavu v Prahe.

Farár ho prišiel roztrhať

Slovné spojenie Piss Christ vyjadruje presne to, čo Andres Serrano vyrobil a potom odfotil. Tekutina, do ktorej Krista na kríži ponoril, vyzerá ako moč.

A aj to je moč.

Dokonca jeho.