Ručne písaný text piesne Johna Lennona vydražili za 34 mil.

29. júl 2005 o 17:00 SITA

BRATISLAVA 29. júla (SITA/AP) - Text piesne All You Need is Love, ručne napísaný hudobnou legendou Johnom Lennonom vo štvrtok vydražili na aukcii v londýnskom nočnom klube Hippodrome. Kupec zaň zaplatil v prepočte takmer 34 miliónov slovenských korún. Text bol súčasťou memorabílií, ktoré sa doteraz vydražili za asi 56 miliónov slovenských korún. Tunika člena vojenskej kapely z prvej svetovej vojny, ktorú mal Lennon na sebe oblečenú v roku 1966 počas fotenia pre magazín Life predali za 6 miliónov slovenských korún. Na aukcii boli okrem dvoch už spomínaných predmetov aj maľby z mladosti, bundy, slnečné okuliare ako aj nábytok. Tie najhodnotnejšie zhromaždil pred asi 25 rokmi anonymný americký zberateľ. Licitátor, spoločnosť Cooper Owen, ktorá sa špecializuje na artefakty hudobného i filmového priemyslu uviedla, že išlo o tú "najdefinitívnejšiu kolekciu memorabílií Johna Lennona." Na aukcii sa tiež objavilo piano slávneho hudobníka, ktorého cena sa vyšplhala na 8 miliónov slovenských korún. Obrazy, ktoré namaľoval ako 11-ročný získal záujemca za štyri milióny slovenských korún.