Hrčka by si vo filme rád zahral Jara Filipa, Jandová Pink (anketa)

Ktorý film o hudobníkoch majú najradšej? A o kom by mal film vzniknúť?

Je čas letných hudobných festivalov, a tak sme sa televíznych osobností pýtali, ktorý film o hudbe, hudobníkoch, milovníkoch hudby majú najradšej. A o ktorom obľúbenom hudobníkovi by chceli vidieť film či dokonca si v ňom zahrať?

Marta Jandová, hudobníčka

Pred mnohými rokmi som videla perfektný film z roku 1984, This is spinal tap (A turné) o fiktívnej metalistickej kapele.

Sú tam všetky hudobnícke klišé, je to veľmi vtipné a ja si doteraz pamätám na pasáž, keď sa členovia kapely v Clevelande stratili, chodili podzemnými trasami pod koncertnou sálou a kričali: Cleveland, we are coming! A nevedeli nájsť cestu na pódium.

Ak by som si mohla zahrať nejakú hudobníčku, určite by to bola Pink. Podľa mňa sme si veľmi podobné a je mi veľmi blízka. Inak, my sme spolu niekoľkokrát aj vystupovali.

Tomáš Hudák, standup komik

Milujem film, ktorý nakrútil režisér Cameron Crowe o fiktívnej kapele Stillwater. Je to pekná sonda do sveta rockových hviezd s úžasným soundtrackom a skvelými hereckými výkonmi.