Režisér Braňo Mišík: Keď sa rodina rozpadne, cez deti pokračuje v inom rozmere ďalej

„Televízia, alebo vôbec audiovizuálne umenie, má najväčšiu silu zasiahnuť široké spektrum spoločnosti. Ako taká zbraň. Zbraň v rukách tvorcov. Aj v dobrom, aj v zlom,“ hovorí režisér BRAŇO MIŠÍK.

Po seriáloch ako Hniezdo či Klamstvo teraz prichádza do kín so svojím prvým kinofilmom Nikdy nehovor nikdy, do ktorého vložil vlastné skúsenosti s rozpadom a skladaním novej rodiny.

Nechcel nakrútiť letnú romantickú komédiu o tom, ako sa dvaja rozvedení ľudia dajú dokopy a potom vymýšľajú, ako dajú dokopy aj svoje deti. Chcel, aby sa vytvorilo niečo silné najmä vďaka deťom.

Do hlavnej úlohy si vybral Tomáša Maštalíra, s ktorým prvýkrát spolupracoval na svojom študentskom filme. Po rokoch sa stretli pri dvoch celkom odlišných projektoch naraz – pri seriáli Klamstvo a letnom rodinnom filme.

Hovorí, ako sa spolupracuje s vychytenou hereckou hviezdou, prečo hľadá na hercoch nie dokonalosť, ale chyby a prečo vlastné chyby nikdy neopravuje.

Ste skúsený televízny režisér, Nikdy nehovor nikdy je váš prvý kinofilm. Prekvapilo vás pri nakrúcaní niečo nečakané?

Ani nie, pretože som mal tím ľudí, ktorí so mnou spolupracujú, a už pri príprave scenára som vedel, ako chcem jednotlivé situácie vytvoriť. Čo ma prekvapilo, bolo to, že dve zimy za sebou nebol sneh. Nakoniec sme museli okolo Zochovej chaty nasnežiť, aby sme vytvorili zimnú atmosféru.

Režisér Braňo Mišík s Tomášom Maštalírom pri nakrúcaní filmu Nikdy nehovor nikdy. (zdroj: Bontonfilm)

Skomplikovala vám nakrúcanie aj pandémia?

Film sme chceli nakrútiť za polroka, ale nakoniec to trvalo takmer dva roky. A keď vám hrá jednu z hlavných detských úloh päťročné dievčatko, ktoré má na konci nakrúcania sedem, vyrastie, vypadnú mu mliečne zuby a narastú dospelácke, zmení sa tak, ako keby 30-ročný herec ostarol o 15 rokov.

Ako ste to zvládli?

Všelijako sme s tým bojovali. Mina Matušicová bola veľmi šikovná a talentovaná, nakoniec aj voľbou záberov nie je vidieť, že nám vyrástla.

Film dostal názov Nikdy nehovor nikdy. Prečo?

Hľadali sme niečo, čo bude vyjadrovať nielen príbeh dvoch hlavných postáv, ale všetkých, aj detí. A táto fráza to najviac vystihuje. Aj deti majú skryté tajomstvá, o ktorých si myslia, že ich nikdy neprekonajú, a potom ich prekonajú.

Preto hovorím, že je to rodinný film, nie film o láske dvoch ľudí. Je o rodičoch, deťoch a ich tajomstvách.

Takže to nie je letná romantická komédia?