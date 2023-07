Patricia Clarkson pre SME: Už som hrala smrteľné choré ženy. Teraz to bolo asi riadené zhora

Pri niektorých postavách telo protestuje, hovorí americká herečka.

„Tu chcem bývať, tu sa chcem flákať. Je mi tu dobre a aj vy ste taká milá. Nemáte ani plastickú operáciu, to je úžasné!“ hovorila nadšene americká herečka Patricia Clarkson, keď sme sa s ňou stretli na festivale v Karlových Varoch.

Miluje sprchu po práci a svoj nekonvenčný život, v ktorom sa nikdy nevydala.

V Hollywoode už zažila veľa veľkých bojov, nekonečnú námahu v prudko konkurenčnom prostredí, kde niekto zarába miliardy a niekto ledva prežije.

Asi najviac ocenení získala za úlohu v seriáli Ostré predmety, za rolu umierajúcej matky vo filme Večera s April bola nominovaná na Oscara.

Sú úlohy, pred ktorými sa vaše telo bráni, hovorí. No smrteľné choroby sa stali jej osudom. Prijala ich, lebo vie, že bez toho by nič nedokázala. Musíte byť emocionálne prístupná, skonštatovala po nakrúcaní svojho najnovšieho filmu Monica, pri ktorom jej nezostali žiadne herecké nástroje, na ktoré si ako herečka zvykla.

V Spojených štátoch ho nadšene prijala najmä transrodová komunita a Whoopi Goldberg ho dokonca vyhlásila za najdôležitejší film roka.

Mali ste niekedy obavy o to, či zapadnete do spoločnosti, alebo či vás okolie prijme takú, aká ste?

Ešte keď som bola mladé dievča, vedela som, že nebudem mať konvenčný život. Nemám na mysli sexuálny život, mám na mysli život všeobecne. Som síce heterosexuálka, ale tušila som, že ma nečaká pokojný rodinný život na vidieku alebo niekde na predmestí. Potrebovala som byť v pohybe a vykričať celému svetu, na čo myslím a aké pocity mnou hýbu. Ja musím byť herečka, hovorila som si. Som vďačná bohu za to, že som to vedela tak skoro.

Stačilo len vedieť? Či aj niečo iné bolo nevyhnutné?

Aj mať šťastie, samozrejme. V našom biznise ide o každodenný boj. Nikdy to nie je ľahké, nikdy to nie je ľahšie. Nezáleží na tom, aký úspech ste už niekedy mali, vždy sa musíte nanovo šplhať hore. Jediná vec, čo na Hollywoode vnímam pozitívne, je, že sa začal meniť tak, aby sa aj ženy v ňom cítili dobre.

Čo také sa zmenilo?

Nepoznám ženu, ktorá by v Hollywoode netrpela. Pracovné stretnutia v kaviarni akoby neexistovali, stále vás niekto pozýval do hotelovej izby. Producenti, režiséri aj herci. Svoj prvý film som nakrúcala v roku 1987, bola to dráma Nepodplatiteľní. Režisérom bol Brian de Palma, hlavné úlohy mali Sean Connery, Kevin Costner a Robert de Niro.