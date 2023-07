Na protest roztrhala fotku pápeža. Sinéad O'Connor preslávil jej hlas aj ostrý jazyk

Slávna speváčka zomrela vo veku 56 rokov.

DUBLIN. Írsku speváčku Sinéad O'Connor preslávil nielen jej emotívny hlas a hit Nothing Compares 2U s pôsobivým jednoduchým klipom, ale aj milimetrový zostrih vlasov, ťažké topánky, veľké gestá, či roztrhaná fotografia pápeža Jána Pavla II

O'Connor vždy robila to, čo sama uznala za vhodné a nikdy sa nebála povedať svoj názor, aj keď jej to prinášalo problémy. Slávna speváčka zomrela vo veku 56 rokov.

"S veľkým zármutkom oznamujeme, že zomrela naša milovaná Sinéad. Jej rodina a priatelia sú zdrvení a požiadali o rešpektovanie súkromia v tejto veľmi ťažkej chvíli," napísala rodina speváčky vo vyhlásení pre írske médiá.

Prvú skladbu naspievala v 14 rokoch

Narodila sa 8. decembra 1966 v Dubline. Detstvo mala ťažké: rozvod rodičov, pokrivený vzťah s matkou, ktorá ju vraj týrala a zneužívala, úteky z domova, absencie v škole, krádeže a prostitúcia vyvrcholili pobytom v resocializačnom centre.

Po návrate zo zariadenia, ktoré viedli mníšky "tvrdé a studené ako ľad", pracovala ako čašníčka a po nociach vystupovala v kluboch.

Prvú skladbu naspievala v 14-tich rokoch, o rok neskôr už mala hotovú polovicu skvelého debutu The Lion And The Cobra (1987). Ukázala, že dokáže oscilovať medzi punkom, hip hopom i írskou tradičnou hudbou.

Pieseň Nothing Compares 2U sa objavila na jej najslávnejšom albume I Do Not Want What I Haven't Got (1990). Po sérii dosiek Universal Mother (1994), Faith And Courage (2000) či Sean-Nós Nua (2002) sa speváčka stiahla do ústrania.

Psychické problémy netajila

V roku 2005 vydala po pauze kolekciu Collaborations, ktorá bilancovala jej hosťovanie na nahrávkach priateľov, a tiež album Throw Down Your Arms v štýle jamajského reggae. Posledný album s názvom I'm Not Bossy, I'm the Boss vydala v roku 2014.

O'Connor je držiteľkou viacerých hudobných cien. Na začiatku tohto roka získala ocenenie na írskych hudobných cenách RTÉ Choice Music Awards. Speváčka vtedy zožala veľký potlesk, keď venovala svoju cenu "všetkým členom írskej utečeneckej komunity".

V Česku vystúpila štyrikrát, naposledy v roku 2010 v záhrade zámku Sychrov.

V minulosti chcela hudobný biznis niekoľkokrát opustiť, mala už dosť novinárov, špekulovalo sa o únavovom syndróme či o štúdiu teológie. Trpela bipolárnou afektívnou poruchou, o svojich psychických problémoch niekoľkokrát verejne hovorila. Viackrát tiež hrozila samovraždou.

Problém s katolíckou cirkvou

Jej častou témou bolo náboženstvo. Speváčka v roku 1992 vzbudila značné kontroverzie, keď v živom vysielaní jednej z amerických televízií roztrhala fotografiu pápeža Jána Pavla II. na protest proti ututlaniu pedofilných afér írskych kňazov.

Koncom 90. rokov sa zase nechala od biskupa nezávislej katolíckej skupiny v Lurdoch vysvätiť za farárku, čo rímskokatolícka cirkev neuznala.

V roku 2017 si zmenila meno na Magda Davittová. O rok neskôr konvertovala na islam a znova si zmenila meno, tentoraz na Shuhada Sadaqatová.

V uplynulom období však verejne vystupovala pod svojím pôvodným menom a trávila čas v írskom grófstve Roscommon a v Londýne.

O'Connor bola štyrikrát vydatá a mala štyri deti. Jej syn Shane zomrel vlani vo veku sedemnásť rokov, spáchal samovraždu.

Vo svojom poslednom príspevku na Twitteri zverejnila jeho fotografiu s popisom: "Odvtedy žijem ako živá mŕtva. Bol láskou môjho života, svetlom mojej duše."