Agatha Christie nemohla byť v prípade vlastného zmiznutia obeťou

Americká spisovateľka Marie Benedict odkrýva fascinujúce ženy histórie.

Pôvodne chcela byť archeologičkou alebo historičkou, vyše desať rokov pracovala v popredných newyorských advokátskych kanceláriách.

Nakoniec sa rozhodla pre „riskantnejšiu, ale autentickejšiu cestu písania beletrie o neznámych ženských postavách histórie, ktoré nám zanechali dôležitý odkaz“.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Plánujete nejaké knihy aj z právnického prostredia? Za desať rokov praxe musíte mať množstvo zaujímavých príbehov.

"Nie, som veľmi rada, že sa môžem plne venovať poslaniu odhaľovať skryté dejiny žien."

Prečítal som viaceré vaše knihy o ženských hrdinkách a mám dojem, že ich spája jeden kľúčový motív – snaha ženy presadiť sa v nežičlivom mužskom svete (politiky, vedy...), túžba byť vnímaná mužským okolím ako rovnocenný partner. Vyberáte si práve takéto postavy zámerne?

"Tento motív je zvyčajne súčasťou mojich príbehov, pretože ženy, o ktorých píšem, sa museli vzbúriť, aby i napriek nepriaznivým spoločenským podmienkam dokázali zanechať dôležitý odkaz.

Ale to nie je to, na čo sa zameriavam predovšetkým. Mojím primárnym poslaním je odkryť v minulosti pochované najdôležitejšie, najkomplexnejšie a najfascinujúcejšie ženy histórie a vyniesť ich na svetlo dnešného sveta, kde konečne môžeme vnímať a oceniť šírku ich príspevku k dejinám, ako aj ich vklad do problémov dneška."

Marie Benedict Americká spisovateľka Marie Benedict Terrell vyštudovala právo a desať rokov pracovala ako advokátka.

Fascinujú ju príbehy výnimočných žien a ich úsilie presadiť sa v nežičlivom až nepriateľskom mužskom svete.

Slovenskí čitatelia sa mohli v jej románoch, ktoré sa v Spojených štátoch stali bestsellermi, zoznámiť s osudmi mnohých viac či menej známych ženských hrdiniek: Madam Churchill, Jej skrytá genialita, Jediná žena v miestnosti, V tieni Einsteina, Tajomstvo Agathy Christie.

S manželom a dvoma deťmi žije v Pittsburghu.

Výnimkou z tejto zostavy bol asi len príbeh Agathy Christie a jej tajuplné zmiznutie na jedenásť dní v roku 1926. Prečo ste sa rozhodli napísať román o tomto dodnes nevysvetlenom zmiznutí?

"Veľmi ma zaujímajú príbehy poodkrývajúce pôvod týchto žien, tie časti ich minulosti, ktoré rozvíjali ich talent a nakoniec ich viedli k tomu, že prispeli do dejín.

Vždy som obdivovala romány Agathy Christie a fascinovalo ma, že sa dokázala stať najúspešnejším románopiscom sveta, čo je nesmierne náročné, najmä ak ste žena.

Keď som sa dozvedela o jej zmiznutí, mala som pocit, že niekto taký geniálny ako ona – schopný vytvárať nerozlúštiteľné hádanky – nemôže byť v prípade svojho vlastného zmiznutia obeťou.

A vyriešenie záhady jej zmiznutia nám môže pomôcť pochopiť, ako sa z nej vlastne stala TÁ Agatha Christie."