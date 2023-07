Zomrel zakladajúci člen rockovej skupiny Eagles, ktorú preslávil Hotel California

Randy Meisner mal 77 rokov.

NEW YORK. Vo veku 77 rokov zomrel v stredu v Los Angeles americký spevák a spoluzakladateľ rockovej skupiny Eagles Randy Meisner.

Podľa vyhlásenia, ktoré skupina zverejnila na svojej webovej stránke, Meisner zomrel na komplikácie spôsobené chronickou obštrukčnou chorobou pľúc.

Meisner spolu s Glennom Freyom, Donom Henleym a Berniem Leadonom založili skupinu Eagles v roku 1971.

Meisner v nej hral na basgitaru a spieval na niekoľkých najobľúbenejších albumoch tejto rockovej skupiny vrátane Eagles, Desperado, On The Border, One of These Nights a Hotel California.

Je spoluautorom veľkého hitu skupiny - piesne Take It to the Limit, ktorú aj naspieval.

V roku 1977 Meisner opustil skupinu Eagles, pričom ho v nej nahradil Timothy B. Schmit. Následne Meisner vydal niekoľko sólových albumov.

V roku 1994 Meisner síce nebol pozvaný na veľké "návratové" turné Eagles, ale v roku 1998 sa objavil po boku skupiny na jej slávnostnom uvedení do Rock and rollovej siene slávy v New Yorku.

Skupina Eagles ho pozvala aj na svetové turné History of the Eagles v roku 2013, ale Meisner sa nemohol pridať kvôli pretrvávajúcim zdravotným problémom.