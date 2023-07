Netušila, že sa v piesni Nothing Compares 2U rozplače. Ľutovať Sinéad O'Connor je zbytočné

Za jej smrťou môže byť aj pokrytectvo.

Sinéad O´Connor v klipe k piesni Nothing Comperes 2U. (Zdroj: YOUTUBE)

BRATISLAVA. V byte, kde ju polícia našla nehybnú a vyhlásila za mŕtvu, bývala Sinéad O'Connor sotva týždeň. Na juh Londýna sa vrátila po dlhých rokoch života v Spojených štátoch. Chcela začať nanovo a nahrať čerstvé piesne.

Posledné mesiace bolo okolo nej ticho. Zvyčajne bola veľmi aktívna a otvorená na sociálnych sieťach, fanúšikovia až prestali veriť, či si ich spravuje sama.

Som to ja, upokojila ich len celkom nedávno. Aj by sa im prihovárala častejšie, necítila sa však vo forme. Aby to dokázala, obrátila objektív na seba a bez rozpakov povedala: veď sa pozrite, ako strašne vyzerám.

Bolo všeobecne rozšírené, že o svoj výzor nedbala preto, lebo odmietala pravidlá šoubiznisu. Nechcela, aby jej pozíciu odvíjali od jej krásy a marketingového potenciálu.

Nebolo to celkom tak. Hlavu si vyholila preto, aby bola solidárna so sestrou, ktorá si musela dať ostrihať vlasy preto, že ich mame sa nepáčilo, že sú ryšavé.

Mama jej život poznačila fatálne. Mama stála za jej správaním, mama stála za jej trápením. Aj za slzami, ktoré jej tiekli po lícach vo videoklipe k piesni Nothing Compares 2U, stála jej mama.

Smrdela zlom

Prince mal dlho problém uznať kvalitu interpretácie, s ktorým tento song v roku 1990 nahrala. Pôvodne to bola jeho skladba. Zložil ju aj k nej napísal text, ale akoby ju nevedel obohatiť aj o emočný výraz. Sinéad O'Connor z nej naopak bez zaváhania vybrúsila diamant.