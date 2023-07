Vidí sa ako kohút bez hlavy, behá a nevie, že je mŕtvy. Hrdina Matematiky zločinu sa však nevzdáva

Trojdielnu minisériu nakrútil režisér Peter Bebjak.

Spravodajský vstup referuje o odsúdenom Tomášovi Tomanovi, ktorý utiekol do Indonézie a má byť vydaný do Česka. V krátkom príspevku je všetko jasné – je to vrah, ktorý ušiel pred spravodlivosťou. Bodka. Lenže skutočný problém je niekde inde.

O tom, kde je pes zakopaný, hovorí nová česko-slovenská miniséria Matematika zločinu, ktorá štartuje na Voyo.

Nie je dôležitý, preto to „odflákli“

Kým v televíznom spravodajstve vidno dynamický príspevok, ktorý prípadom preletí niekoľkými naliehavo podanými vetami, investigatívna novinárka Magdaléna Sodomková je z tých, ktorí sa snažia dostať pod povrch veci. Práve rieši pochybnú povesť odborníka na biomechaniku Iva Krausa, ktorý vypracoval aj posudok k Tomanovmu prípadu. Údajne sfušovaný.

„Prečo je ten Toman taký dôležitý?“ pýtajú sa novinárky Sodomkovej, ktorá odpovedá: „Práveže nie je vôbec dôležitý, preto ten jeho prípad tak odflákli.“

Tomáš Toman (Jan Nedbal) je v zložitej situácii a z veľkej časti si za to môže aj sám. Incident, za ktorý ho odsúdili na dvanásť rokov väzenia, nie je jeho prvým prehreškom. Minulosť mu priťažuje. A priťažil si aj tým, že keď ho odsúdili za bitku, pri ktorej zomrel jeho protivník, zmizol z republiky.

Pri pohľade na jeho nezodpovednosť sa dá v ére rýchlych úsudkov poľahky prijať predstava, že Tomáš vinný je. Pochopiteľne, tvorcovia minisérie divákovi neukážu priebeh zločinu, o ktorom rozprávajú. Ponúkajú mu len čiastkové flashbacky, z ktorých sa nedá urobiť jasný záver.