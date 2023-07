Kto sú najlepší mladí slovenskí maliari? Pozrite si diela finálovej dvadsiatky

V súťaži Maľba 2023 opäť prevažujú maliarky.

Vlani vyhral Ján Bátorek so svojím obrazom Sídliskový chlapec po tom, ako sa už v predošlých dvoch ročníkoch súťaže dostal do finále. (Zdroj: Maľba 2022)

BRATISLAVA.Myslí si, že vďaka víťazstvu v súťaži Maľba môže vystavovať v galériách, v ktorých by vystavovať aj chcel. „Pomohlo mi to zviditeľniť sa na umeleckej scéne a zabezpečiť svoju rodinu v týchto časoch,“ hovorí Ján Bátorek, ktorý sa stal víťazom Maľby 2022.

Taktika, ako sa dopracovať k oceneniu, však podľa neho nemá zmysel. „Maliari by mali myslieť najmä na to, aby ostali sami sebou. Každý z nás je jedinečný a individuálny, a to je podstatou všetkého,“ dodáva.

Aj medzi tohtoročnými finalistami je už niekoľko takých, ktorí sa už v minulosti dostali do najužšieho výberu alebo dokonca získali druhé, či tretie miesto. Medzinárodná porota expertov na výtvarné umenie však vybrala spomedzi viac ako stovky prihlásených talentov do finálovej dvadsiatky až dvanásť debutantov.

Pozrite si ich diela.

Dať o sebe vedieť, rozbehnúť sa