Muzikantská rivalita s Oasis je dávno minulosťou. Teraz Blur bojujú už len s ranami, ktoré im utŕžil život

Anglická kapela vydala nový album The Ballad of Darren.

Hodnotenie 7 / 10 The Ballad of Darren Zhrnutie: Cítiť ich pribúdajúci vek a je dobré, že sa chlapíci dávno po päťdesiatke nehrajú na dravých a nevybúrených mladíkov.

Je lepší Blur alebo Oasis? Aj takýto súboj kapiel rozpútali médiá v 90. rokoch minulého storočia, keď nastúpila vlna britpopu. Boli to vtedy veľkí rivali, no dnes je to len spomienka.

Oasis sú už mimo hry. Blur sa ešte občas stretnú. No najnovšie dala partia okolo Damona Albarna dokopy nový album. Po ôsmich rokoch.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Bitky, vojna a minulosť

V deväťdesiatkovom britpope sa vyformovala takzvaná veľká štvorka kapiel. Oasis, Blur, Pulp a Suede. Najviac sa hovorilo práve o Blur a Oasis.

Keď Blur získali v roku 1995 štyri ocenenia Brit Awards, v ďakovnej reči povedali, že uznanie by si zaslúžili aj Oasis.

O rok neskôr už prevalcovali Brit Awards Oasis. A boli zároveň komerčne úspešnejší, pretože sa im darilo lepšie bodovať aj na americkom trhu.

Medzi kapelami to občas zaiskrilo, no súčasne ich tá rivalita motivovala. No a pomáhala predajnosti ich albumov.

Mnohí sa zhodujú na tom, že Blur v tomto súboji vyhrali nejaké bitky, ale vo vojne zvíťazili Oasis. Ako sa to však vezme.