Mórovú rozplače Statočné srdce, Vacvalovú Hačikó a Pociskovú všetko (anketa)

Ktorý film najviac rozplakal hercov a zabávačov a rozplakali niekoho aj oni?

Ak chce film rozosmiať, musí sa trafiť do vkusu diváka. Ak ho chce rozplakať, musí zasiahnuť jeho citlivé miesto. Hercov a zabávačov sme sa pýtali, ktorý film či seriál ich najviac rozplakal, a či sa to niekedy podarilo na javisku alebo pred kamerou niekedy aj im.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Elena Vacvalová, moderátorka

Pre mňa sú to najmä filmy so zvieracími hercami, taký Hačikó – príbeh psa napríklad, to už ani nemôžem vidieť druhý raz, lebo by som to celé presmoklila.

Pamätám si, že ma takto dojal raz aj sovietsky dramatický film Biely Bim, čierne ucho, ktorý som pozerala s dcérou, o krásnom vzťahu lásky a vernosti, ktorú dokáže dať iba pes človeku.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Hrčka by si vo filme rád zahral Jara Filipa, Jandová Pink (anketa) Čítajte

Richard Stanke, herec

Scéna z Mináčovho filmu Nickyho rodina o Wintonových deťoch, ako ich rodičia posielajú zachrániť. Predstavil som si svojich blízkych.

Ivan Martinka, herec

Vo filme som takú rolu snáď ani nehral, hoci, človek nikdy nevie, ako ktorý divák reaguje. V divadle ich, myslím, pár bolo – mliekar Tojvie alebo Nenarodený v multimediálnom oratóriu Noc svetla a deň tmy.

No a najsilnejšie sú zážitky z detstva, sú prvé a formujú nás, takže moje odpovede budú archívne, ako víno. Najviac ma rozplakal film E. T. mimozemšťan. Slzy žiaľu, potom výbuch smiechu a vzápätí slzy radosti. Tie sú ešte potrebnejšie!

Húsenková dráha emócií. Verili ste, že ten tvor nielen žije, ale má aj svoju kultúru, emócie, pamäť. Dokonalá spolupráca scenára, kamery, dizajnu kľúčovej postavy, jej technologických riešení a dokonca zvukového dizajnu v službe príbehu. A famózna hudba!

Ako 12 ročný som sa zamiloval do práce majstra creature effects Carla Rambaldiho – odvtedy si nepamätám mená slávnych hercov, ale tvorcov praktických trikov.

Oľga Feldeková, glosátorka