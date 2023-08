Herec Adrian Jastraban: Hral som Husáka a omylom sa začal učiť Dubčeka

Slovenský herec ADRIAN JASTRABAN sa ešte počas štúdia herectva natrvalo usadil v Čechách. Tam je veľmi populárny aj vďaka sedemnásťročnému účinkovaniu v seriáli Ulice.

Najvýraznejšie úlohy, ktoré v posledných rokoch stvárnil, sú však filmové. Najprv hral Dubčeka v rovnomennom životopisnom filme, potom aj vo filme Havel.

V októbri príde do kín film Muž, ktorý stál v ceste o Františkovi Kriegelovi, jedinom politikovi, ktorý v auguste 1968 nepodpísal v Moskve súhlas s okupáciou Československa. Adrian Jastraban vo filme hrá Gustáva Husáka. Dubčeka v ňom stvárnil ako svoju poslednú rolu Dano Heriban.

V rozhovore Jastraban spomína na nakrúcanie a vysvetľuje svoj pohľad na Dubčeka i Husáka.

Hoci žije v Čechách a nikdy to neoľutoval, rád prijme prácu i na Slovensku. Svoje sny neodkladá, plní si ich priebežne, takže má doma bicie aj Fender Stratocaster a zahral si aj so skupinou Tři sestry.

Aký film alebo seriál by sa mal na Slovensku natočiť? Aký tu podľa vás chýba?

Tá otázka nie je jednoduchá. Lebo doba nie je jednoduchá. Pred pätnástimi rokmi by mi asi chýbali témy, ktoré sa točia vonku a tu nie.

Teraz by som uvažoval komplexnejšie – čo by mal slovenský divák vidieť, aby sa naša krajina niekam posunula. Lebo momentálne máme nelichotivú prvú priečku v podporovaní ruskej agresie a pre mňa je to veľmi bolestivé. Týka sa to aj niektorých mojich priateľov, s ktorými sme sa dlhší čas nevídali. Zistil som, že idú na vlne, ktorá je pre mňa neprijateľná nielen z ľudského hľadiska, ale aj z hľadiska elementárnej inteligencie.

Teda chcelo by to niečo o našej histórii, nie však v edukatívnom štýle, aby bol Slovák schopný vidieť našu históriu z dlhodobejšej perspektívy.

Myslíte komédiu alebo western, ako boli Noční jazdci?

Kľudne, nech je to zábavnou formou, ale rozhodne potrebujeme vidieť dielo s odstupom a v kontexte, čo sme zač.

Zaslúžil by si aj Gustáv Husák, ktorého teraz hráte vo vedľajšej úlohe, vlastný film?