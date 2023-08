Ako napraviť nízke sebavedomie? Radia odborníci

Sebavedomiu sa dá naučiť a svoju hodnotu si vieme uvedomiť.

S odborníkmi o tom, čo sa môže diať, ak si málo veríme. A o tom, ako to napraviť. Pretože sebavedomiu sa dá naučiť a svoju hodnotu si vieme (a musíme) uvedomiť, aby sa nám žilo spokojnejšie.

Lucia Hurajová

- hrá v seriáloch, v divadle, dabuje aj moderuje. Je divadelná producentka a tiež koučuje ľudí, aby sa nebáli verejne vystupovať.

Prečo sa ženy boja verejne vystupovať a ako sa to dá naučiť?

Lucia Hurajová

Myslím si, že ženám je istý druh ostýchavosti archetypálne daný. To znamená, že sa cítia komfortnejšie v tieni. Vyjsť z neho znamená prijať fakt, že sa môžeme ocitnúť na výslní.

V našej relatívne stále maskulínnej spoločnosti to nie je ani obvyklá a ani veľmi výhodná pozícia a preto by malo byť prvým krokom naučiť sa osvojiť si ju a cítiť sa v nej autenticky sebavedome.

Ťažko povedať, či sa to dá naučiť. Mne sa to napríklad v osobnej sfére darilo dobre vďaka dvom bratom, v ktorých spoločnosti som sa chcela presadiť. Z pohľadu koučky je práca na sebe v akejkoľvek forme cestou k sebauvedomeniu, ktoré by malo stáť na počiatku, vyhodnocovania vlastných možností a skrytých schopností.

Vladimir Hambálek

- párový psychoterapeut, individuálny a tímový kouč a supervízor

Do akej miery vie nízke sebavedomie žien narušiť partnerskú a rodinnú rovnováhu?

Schopnosť vážiť si samu seba a prijať, akceptovať seba so svojím prežívaním, hodnotami a potrebami, úzko súvisí so schopnosťou utvárať vzťahy s inými ľuďmi, ktoré sú založené na hodnotách rovnosti a rovnocennosti.

Vladimír Hambálek

V partnerských a rodinných vzťahoch obzvlášť je dôležitá otvorená komunikácia, blízkosť, bezpečie a následná dôvera v to, že môžem byť autentická a nemusím vytvárať a udržiavať falošný obraz seba.

V prípade, že žena, dievča neprežíva seba ako hodnotnú, nevie zaujať akceptujúci a láskavý pohľad a postoj k sebe samej, ako dôsledok môžeme vidieť neschopnosť obhájiť vo vzťahoch to, čo je pre ženu, dievča dôležité.

Ďalej sa môžeme stretnúť s nejasným vyjadrovaním hraníc v komunikácii a vzťahoch, neschopnosťou viesť úprimný dialóg a prípadne aj s pocitmi vyčerpania a viny. Prítomné sú aj pocity bezmocnosti, nedôvery v seba a v najhoršom prípade pocity strachu.

Andrea Vadkerti

- executive koučka certifikovaná v aplikovaných neurovedách

Aké najväčšie prekážky trápia ženy pri vykonávaní manažérskych pozícií?

Koučujem ženy manžérky nielen na Slovensku, ale aj v západnej Európe a v Ázii. Napriek odlišným kultúram v korporátoch aj v menších firmách sú ich problémy veľmi podobné. Na dosiahnutie uznania v organizácii potrebujú veľakrát podať oveľa väčší výkon ako ich mužskí kolegovia.

Andrea Vadkerti

Ich prínos je často neviditeľný, muži manažéri sa vedia lepšie predať a vďaka silnejšiemu networkingu predajú aj jeden druhého navzájom. Na rozdiel od mužov ženy často samy seba dobrovoľne podhodnocujú a na prácu sa cítia byť pripravené, až keď sú vo svojich očiach takmer perfetné. Ak vyjadria priamo a dôrazne svoj postoj, často sú vnímané ako agresívne.