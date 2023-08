Zomrel americký herec Mark Margolis, známy zo seriálu Breaking bad a filmu Scarface

Mal 83 rokov.

NEW YORK. Vo veku 83 rokov zomrel americký herec Mark Margolis, známy zo seriálu Breaking bad alebo z filmu Scarface. Zomrel v nemocnici Mount Sinai v New Yorku po krátkej chorobe, uviedol podľa denníka The Guardian jeho agent.

Margolis sa narodil roku 1939 vo Filadelfii. Po krátkom univerzitnom štúdiu odišiel do New Yorku a venoval sa herectvu. Počas 50-ročnej kariéry dostával najmä vedľajšie herecké úlohy.

Preslávil sa ako Hector Salamanca v seriáli Breaking bad, za čo v roku 2012 dostal nomináciu na cenu Emmy. Objavil sa tiež v snímkach Black swan alebo Pí, na ktorých spolupracoval s režisérom Darrenom Aronofským.