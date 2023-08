Novinky na Netflixe: Gal Gadot hrá dvojitú agentku v novej špionážnej dráme

Pozrite si prehľad noviniek.

Prinášame výber filmov a seriálov, ktoré budú mať nasledujúci týždeň premiéru a zároveň budú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Prehľad pôvodne vyšiel ako súčasť e-mailového prehľadu Tento týždeň.

UTOROK (8. 8. 2023)

Untold: Johnny Football

Netflix uvedie dokument Untold: Johnny Football, ktorý sleduje raketový vzostup a prudký pád futbalovej hviezdy Johnnyho Manziela prostredníctvom rozhovorov s priateľmi, trénermi a samotným Manzielom.

Only Murders in the Building

Disney+ uvedie mysteriózny komediálne-dramatický seriál Only Murders in the Building, v ktorom detektívi vyšetrujú vraždu v zákulisí broadwayského predstavenia. Hrajú Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez, Meryl Streep.