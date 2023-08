Herečka Petra Dubayová: Pre deti som Píšťalka, pre dospelých Eva z Dunaja

Hovorí, že nemá vysnívanú rolu, pretože nikdy nesnívala ani o znásilňovanom dievčati vo Svini, ani o princeznej v Zakliatej jaskyni a za obe role je dnes vďačná.

Herečku PETRU DUBAYOVÚ poznali deti ako Píšťalku zo Spievankova, dnes ju zastavujú ľudia na ulici a pýtajú sa, ako sa bozkáva s Koleníkom v seriáli Dunaj, k vašim službám.

Nevie na tú otázku stále odpovedať, no od svojho skúsenejšieho hereckého kolegu sa naučila nebrať všetko tak veľmi vážne, uvoľniť sa a dopriať si svoj čas.

V rozhovore hovorí aj o tom, kam sa už 22. augusta posunie seriál Dunaj, prečo ju deti v seriáli nespoznávajú, aj ako sa snaží vysporiadať so svojimi nedostatkami.

V septembri SkyShowtime začne konečne streamovať minisériu Víťaz, projekt pôvodne nakrútený pre HBO. Akú postavu tam hráte?

Ady Hajdu, ktorý tam hrá bývalého premiéra, má rodinu a ja hrám prostrednú dcéru, staršiu sestru hrá Natálka Germani, mladšiu Rebecca Rigová a naša mamina je Ivanka Chýlková.

Režíroval to Honza Hřebejk, je to výborne nakrútené, plné humoru aj napriek vážnej téme – rozpad krajiny aj rodiny. Mala som možnosť už výsledok vidieť a smiech striedal plač, bolo to veľmi dynamické, vtipné, ale aj osobné a intímne.

Bola práca pre HBO v niečom výnimočná?

Určite áno, už len preto, že na produkciu bolo nepomerne viac peňazí. A to je veľmi cítiť, pretože financie sú čas, takže jeden obraz môžeme točiť aj celé dopoludnie a obraz potom aj tak vyzerá.

Je dobre naskúšaný, nasvietený, trajektórie kamier sú výborne vymyslené, je tam priestor pre tvorbu každej jednej zložky. Keď je času málo, môže sa to tiež natočiť dobre, lebo každý robí najlepšie, čo vie, ale nie je čas na hľadanie lepších riešení.

Počula som, že niektorí herci mali v zmluvách pre HBO, že musia ísť na botox.

To som teda nemala, a ani by som niečo také nepodpísala. Vo všetkých zmluvách mám skôr to, že nemôžem meniť svoj vzhľad. Vybrali si ma preto, že som sa im hodila práve taká, aká momentálne som.

V seriáli Dunaj, k vašim službám hráte speváčku Evu, ktorá sa zapletie s nacistom a súčasne so židovským chlapcom. Do akého obdobia sa seriál v novej sérii posunie?

Časový odstup nie je veľký, je to zopár mesiacov.

Svet bol v tom čase vo vojne, no územiu Slovenska sa boje až do roku 1944 vyhýbali, dokonca zo začiatku hospodársky rástlo. Bude prosperovať aj Dunaj?