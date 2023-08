Zomrel umelec, ktorý vytvoril obaly ikonických nahrávok Sex Pistols

Reidove diela sa stali symbolom punkového hnutia.

Na archívnej snímke z 16. februára 1978 členovia skupiny Sex Pistols zľava Steve Jones, Jim Fetter, Paul Cook and Ronald Biggs na tlačovej konferencii v Rio de Janeire. (Zdroj: TASR/AP)

LONDÝN. Vo veku 76 rokov zomrel britský grafický dizajnér Jamie Reid, ktorý sa preslávil vytvorením obalov niekoľkých platní a singlov pre anglickú punkovú skupinu Sex Pistols.

Umelec skonal v utorok, informuje tlačová agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie jeho galeristu Johna Marchanta. Reidove špecifické a výrazné návrhy sú všeobecne považované za umelecky inovatívne a "klasické".

Marchant, Reidov dlhoročný spolupracovník, ktorý zastupuje jeho archív, pri oznámení o úmrtí uviedol, že výtvarník zanechal po sebe "obrovské dedičstvo".

Jedným z Reidových najznámejších diel je obal singla God Save the Queen z roku 1977. Použil na ňom vystrihnuté novinové titulky na názov skupiny a danej piesne preložené cez oči a ústa britskej kráľovnej Alžbety II.

Na jedinom štúdiovom albume tejto skupiny Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols (1977) bola použitá podobná technika na žltom a ružovom pozadí.

Reidove diela sa stali symbolom punkového hnutia a v súčasnosti zdobia steny významných svetových umeleckých inštitúcií vrátane Tate Britain v Londýne a Múzea moderného umenia (MoMA) v New Yorku.