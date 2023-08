Udeľovanie cien Emmy presunuli pre štrajky v Hollywoode na január

Naposledy podujatie presunuli kvôli teroristickým útokom z 11. septembra.

LOS ANGELES. Udeľovanie prestížnych amerických televíznych cien Emmy sa z dôvodu štrajkov hollywoodskych hercov a scenáristov presúva z pôvodne plánovaného septembra na 15. január 2024.

Takmer štvormesačný odklad oznámila vo štvrtok americká Akadémia televíznych umení a vied (ATAS), ktorá ceny udeľuje, a tiež televízna stanica Fox, ktorá má z galavečera vysielať priamy prenos.

Aktuálny štrajk je prvým takýmto spoločným protestom hollywoodskych hercov a scenáristov. Snažia sa ním dosiahnuť lepšie pracovné podmienky a vyššie platy a brániť sa voči hrozbám, ktoré pre ich odvetvie predstavuje umelá inteligencia.

Hollywoodske hviezdy by sa pre prebiehajúci štrajk zrejme nemohli zúčastniť na slávnostnom odovzdávaní cien Emmy, ak by sa podujatie konalo v pôvodnom septembrovom termíne. Scenáristi by zase nemohli pripraviť podklady ani vtipy pre moderátora galavečera.

Dlhý odklad odovzdávania cien má teraz obom stranám poskytnúť dostatočný čas na vyriešenie nezhôd. Agentúra AFP však v tejto súvislosti pripomína, že od začiatku už takmer 100 dní trvajúceho štrajku spolu oficiálne takmer nerokovali.

O možnom odklade galavečera sa špekulovalo už celé týždne, až teraz však bol oficiálne potvrdený. Odovzdávanie Emmys sa v novom januárovom termíne ocitne priamo uprostred nabitej sezóny udeľovania hollywoodskych filmových cien. Ceny Emmy sa totiž teraz budú udeľovať týždeň po Zlatých glóbusoch a len 24 hodín po Critics Choice Awards, a teda cenách Združenia amerických a kanadských kritikov.

Ceny Emmy sú považované za "televíznych Oscarov". ATAS ich udeľuje už od roku 1949. Naposledy bolo ich odovzdávanie presunuté v roku 2001 v dôsledku teroristických útokov z 11. septembra.