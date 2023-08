Prvý večer Szigetu zavŕšil kráľ. Nebol ním však muž, ale Florence and the Machine

Kapela je ozajstným fenoménom.

Florence and the Machine uzatvárali prvý deň na festivale Sziget. (Zdroj: Sziget festival)

BUDAPEŠŤ. Katie prišla na festival Sziget z Veľkej Británie. Z jediného dôvodu: pre koncert Florence and the Machine. Aj ona patrila k publiku, ktoré lemovalo pódium s korunami z kvetov a flitrami na očiach.

„Milujem autenticitu jej vystúpení, je výnimočná a jedinečná. Jej hudba mi dodáva silu, inšpiruje ma,“ hovorí Katie. A nemýli sa. Speváčka skupiny Florence Welch je v hudobnom svete naozaj niečím nevídaným.

Či už je to jej éterický zjav, silný, jedinečný hlas, alebo lyrické texty, ktoré by mohli byť hoci poéziou, jedno je jasné: fanúšikovia Florence and the Machine zaplnili takmer všetok priestor pred hlavným pódiom na festivale prezývanom Ostrov slobody.

Nepozerajte sa do obrazoviek, užívajte si túto chvíľu

Aktuálne turné speváčky je vraj jej najobľúbenejšie. Po pandémii koronavírusu a lockdowne môže totiž opäť koncertovať, tancovať a spievať pred publikom. Dance Fever Tour nesie názov podľa najnovšieho albumu skupiny. Vznikol počas lockdownu a názov čerpá z choreománie: stredovekej európskej tanečnej horúčky. Divákov na Szigete vyzýva k tomu, aby odložili telefóny.

„Prežili sme dva roky, keď sme sa museli pozerať do obrazoviek. Užívajte si túto chvíľu, objímte človeka vedľa seba, tancujte,“ vyzýva Florence.

Skladbami z nového albumu otvára aj štvrtkový koncert. Jednou z nich je aj prvý singel - King. V skladbe spieva I am no mother/ I am no bride/ I am king (Nie som matka, nie som nevesta, som kráľ). Nejde však o žiadnu gramatickú chybu, ale úmysel.

„Ako umelkyňa som nikdy až tak nepremýšľala o svojom pohlaví, len som sa do toho pustila. Bola som rovnako dobrá ako muži a zakaždým som sa im vyrovnala. Ale teraz, keď premýšľam o tom, že budem ženou - tridsiatničkou, a o budúcnosti, cítim roztrhnutie mojej identity a mojich túžob. Byť interpretkou, no zároveň chcieť rodinu nemusí byť pre mňa také jednoduché ako pre mojich mužských kolegov,“ vysvetlila Florence po vydaní skladby. Otázky, ako vyvážiť materstvo a zároveň byť umelkyňou, v nej zanechali bolestivú frustráciu.

Pri tomto zamyslení prvýkrát pocítila, ako sa medzi ňou a jej idolmi zrútila stena: ona totiž musí robiť rozhodnutia, ktoré oni nemuseli. Skladba King už v úvode odkazuje na rázcestie medzi jej identitou a túžbami. Naživo dostáva nový rozmer, keď speváčka spoločne s publikom postupne gradujú skladbu až do explodujúceho záveru.

Fanúšikovia Florence and the Machine zaplnili takmer všetok priestor pred hlavným pódiom. (zdroj: Sziget festival)

Vie, aké to je byť zraneným človekom

Počas hodiny a pol odznejú piesne naprieč speváčkinou kariérou a rovnako spolu s nimi otvára starých démonov. Či už je to pri skladbe Hunger, kde sa Florence vracia do svojich tínedžerských čias, keď mala 17 rokov a začala hladovať, alebo pri Ship To Wreck o jej boji s alkoholom. Z najnovšej nahrávky odspieva aj Free, ktorá rozpráva o úzkosti. Osobné svedectvá však spieva odvážne.