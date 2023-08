Novinky na Netflixe a Edisonline: Dráma Také to leto približuje hypersexualitu žien

Pozrite si prehľad noviniek.

Larissa Corriveau v dráme Také to leto. (Zdroj: ČSFD/Metafilms)

Prinášame výber filmov a seriálov, ktoré budú mať nasledujúci týždeň premiéru a zároveň budú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Prehľad pôvodne vyšiel ako súčasť e-mailového prehľadu Tento týždeň.

PONDELOK (14. 8. 2023)

Leto 85

DAfilms uvedie drámu Leto 85 o šestnásťročnom Alexisovi, ktorý na francúzskom pobreží v lete 1985 stretne staršieho, charizmatického a tajomného Dávida. Začne sa priateľstvo plné plavieb na mori, výletov na motorke, nocí bez spánku, slobody a spoznávania dospelého sveta. Zážitky rýchlo naberú na intenzite, až sa všetko osudovo zvrtne a Alexis sa stane hlavným podozrivým v policajnom vyšetrovaní.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/x3VLarBLXDg

Corpus Christi

DAfilms uvedie drámu Corpus Christi o dvadsaťročnom Danielovi, ktorý prejde v nápravnom zariadení pre mladistvých duchovnou premenou. Chcel by sa stať kňazom, ale s jeho trestným registrom na to nemôže ani pomyslieť. Keď ho prepustia a má začať pracovať v stolárstve v malom meste, prezlečie sa po príchode do kňažského a vďaka náhode sa začne starať o miestnu farnosť.