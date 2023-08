Kultúrne tipy: Lovestream prinesie svetové hviezdy a flaamovať sa bude aj v Nitre

Kam za kultúrou od 18. do 25. augusta?

Flaam

18. - 19. augusta v Hideparku v Nitre

Malé ihrisko pre veľké deti. Dvojdňová bitka s letnou nudou. Tak promujú festival Flaam jeho organizátori. Od svojho vzniku v roku 2014, keď Flaam založili ako partia kamarátov a festivalových nadšencov, vyrástol na jeden z najzaujímavejších medzinárodných letných festivalov na Slovensku.

Jubilejný desiaty ročník ponúkne 25 kapiel a dídžejov zo šiestich krajín. Flaam prinesie každý festivalový večer zahraničného headlinera, ktorý na Slovensku ešte nehral. Piatok bude patriť britskej lofi hip-hopovo punkovej kapele Sad Night Dynamite. V sobotu uzavrie hlavný stage enfant terrible austrálskej alternatívnej scény Kirin J. Callinan. Okrem hudby hudobných interpretov čaká návštevníkov Flaamu aj pestrý sprievodný program, v ktorom nebudú chýbať divadlo, filmové premietania, diskusie, workshopy či tradičná festivalová cyklojazda po nitrianskej architektúre alebo túra na Zobor s koncertom na jeho vrchole. Po minuloročnej premiére chcú organizátori zopakovať aj niekoľkodňový architektonický workshop. Zaujímavosťou festivalu je okrem iného aj to, že sa na jeho vizuálnej podobe podieľal desaťročný dizajnér Eliáš Bálik, ktorý pre Flaam vytvoril niekoľko desiatok svojských ilustrácií s festivalovou tematikou.

Lovestream

18. - 21. augusta na letisku v bratislavských Vajnoroch

Trojdňový festival Lovestream prinesie svetové hviezdy ako Imagine Dragons, The Killers, Jason Derulo, Jessie Ware, Martin Garrix či Hardwell. Koncerty sa uskutočnia na najväčšom koncertnom pódiu so strechou, aké bolo kedy použité na Slovensku. Jeho šírka je 68 metrov, výška 18 metrov a hĺbka 40 metrov. Stavalo ho viac ako 80 ľudí počas štyroch dní. Rozloha areálu festivalu s parkovacími miestami je vo veľkosti 100 futbalových ihrísk. Festival odštartuje v piatok o 15.00 h Kamrad, autor hitu I believe, ktorý sa predstaví po prvý raz na Slovensku. Víkend plný najväčších svetových hitov ukončí svojou šou v trvaní viac ako 100 minút kapela Imagine Dragons.

Lovestream prinesie do Bratislavy svetové mená. (zdroj: FB LOVESTREAM Festival)

Muzikálový festival Jozefa Bednárika

18. a 19. augusta v Kúpeľoch Brusno

Umelci a návštevníci si na podujatí pripomenú desiate výročie úmrtia režisérskej i hereckej legendy a zároveň oslávia 80. narodeniny českého hudobníka, skladateľa a dirigenta Felixa Slováčka. Spomínať na "Beďa", ako ho blízki a tí, ktorých mal rád, volali, prídu jeho súrodenci, Daniel Hůlka, Mirka Partlová, Zdeněk Barták, Andrea Zimányiová, Ján Greššo, Štefan Skrúcaný, Dárius Kočí, Jana Hubinská, Majo Labuda a ďalšie osobnosti. Odznejú aj Šansóny pre Beďa v podaní Andrey Zimányovej a v programe je tiež Generálka - od Jozefa po Modrú ružu - pocta pre Jozefa Bednárika. Organizátori si tiež pripomenú Hanu Zagorovú, ktorej piesne zaspievajú študenti Konzervatória Jána Levoslava Bellu z Banskej Bystrice.

Jozef Bednárik - kráľ slovenských muzikálov. (zdroj: Archív SME)

Dobrofest

23. - 25. augusta v Trnave

Dobro - Dopyerova gitara sa prvýkrát objavila na hudobnej scéne v polovici 20. rokov uplynulého storočia a veľmi rýchlo sa stala takou obľúbenou, že v USA ju považujú za americký ľudový hudobný nástroj. Festival Dobrofest prinesie hudbu, ktorá na nej rezonuje. V prvý deň sa publiku predstaví New Aliquot z Česka. Vo štvrtok (24. 8.) vystúpi akustické duo Matching Ties. Tvorí ho americký spevák, gitarista, hráč na ústnu harmoniku Paul Stowe s mandolínistom a spevákom Trevorom Morrisom z Londýna. Počas piatka vystúpi slovenský country spevák, Trnavčan Allan Mikušek a jeho kapela, s hosťom – dobristom Henrichom Novákom. Vstup na všetky podujatia je bezplatný.

Dobrofest predstaví hudobníkov, ktorí hrajú na dobro gitarách. (zdroj: FB Dobrofest)

Doma u Dušana Jurkoviča

od 24. augusta v Slovenskej národnej galérii na Zvolenskom zámku.

Nová expozícia priblíži dielo významného architekta, dizajnéra, etnografa a publicistu. "V štylizovanom showroome uvidíte kolekciu nábytku, ktorý Jurkovič navrhol do svojej spálne a pracovne, doplnenú o keramiku, textilné diela, fotografie aj kresby," avizuje galéria expozíciu. Architektúra nebola jediným záujmom tvorcu Štefánikovej mohyly na Bradle. Jurkovič bol tiež dizajnérom nábytku, etnografom, publicistom. "Jurkovičov nábytok, podobne ako to robil on, tu plníme keramikou. Je to pre nás zároveň príležitosť načrieť do galerijných zbierok umeleckého remesla a ukázať práce manufaktúry v Holíči a Kremnici, taliansku a francúzsku keramiku aj tvorbu keramikára a džbankára Ferdiša Kostku, s ktorým v roku 1946 spoločne získali titul národný umelec," vysvetľujú kurátorky výstavy Viera Kleinová a Jana Švantnerová.

Dušan Jurkovič vo svojej pracovni. (zdroj: SNG)

Zázračný aparát

v kinách od 17. augusta

Film ocenený na festivale Sundance mapuje vývoj médií v posledných 150 rokoch. Fascinujúca koláž videí zachytáva ľudstvo posadnuté obrazom, šikovne prepletá preslávené virálne úryvky z našej kolektívnej vizuálnej pamäti, ktoré prenášajú diváka v čase, priestore a skúsenostiach. Film nabáda k zmene pohľadu na seba i svet okolo nás. Pútavý a provokatívny film produkovaný Rubenom Östlundom (Štvorec, Trojuholník smútku) prináša množstvo otázok, napríklad ako ďaleko sme schopní zájsť pre najviac „lajkov“ a vzhliadnutí.