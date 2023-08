Pri jeho piesňach sa ľudia milovali a ľúbili. Skladbu Ak nie si moja už žiadna neprekonala

Výber najväčších hitov Vaša Patejdla.

Piesňou Ak nie si moja si vraj postavil pomník, ktorý bolo už nemožné prekonať. Ľudia sa Vašovi Patejdlovi zverovali aj s tým, že pri tejto skladbe sa milovali a ľúbili.

„Bolo by zaujímavé zistiť, koľko vzniklo na základe tej pesničky detí,“ hovoril s úsmevom Patejdl v rozhovore pre SME v roku 2007. „To je super, bomba, o tom je tá sláva. Pri muzike ma stále drží to, že sú ľudia, ktorí na mojich pesničkách vyrastali, mali a majú ich radi. Človeka to strašne poteší,“ dodal.

Vašo Patejdl zomrel v sobotu vo veku 68 rokov, oznámila skupina Elán na svojej facebookovej stránke.

Pieseň vznikla k filmu Fontána pre Zuzanu z roku 1985. „Pesničky vznikali podľa scenára, kde bolo jasne dané, že toto sa spieva, keď sú herci tam, toto spieva ona, keď sa zamiluje... Konkrétne Ak nie si moja vznikla tak, že Boris Filan mi dal prvú verziu textu, ja som ho zhudobnil a vytvoril refrén, na ktorý potom ešte Boris doplnil slová. Nikto nepredpokladal, že z toho bude taký hit. A mne to vlastne otvorilo kariéru,“ zaspomínal si.

Voda, čo ma drží nad vodou

V roku 1999 nakrútil slovenský režisér Dušan Rapoš tretie pokračovanie filmu Fontána pre Zuzanu. Jeho súčasťou bola aj skladba Voda čo má drží nad vodou, ktorú zložil Patejdl. Stal sa z nej jeden z najväčších hitov skupiny Elán.