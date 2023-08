Ako sa Kenova pieseň stala letným hitom. V balade pre Barbie hrajú aj veľké mená

Na Spotify má 12,9 milióna poslucháčov za mesiac.

Upozornenie: Tento článok odhaľuje detaily z deja filmu Barbie.

O štatistiky, ktoré ilustrujú obrovský vplyv filmu „Barbie“ od režisérky Grety Gerwigovej, nie je núdza. Umelecká snímka sa štvrtý týždeň teší z prvenstva na americkom filmovom trhu. Od minulého týždňa celosvetovo nazbierala neuveriteľnú miliardu dolárov, čo je hranica, ktorú dosiahlo len 52 ďalších filmov, a to v rekordne krátkom čase.

Najprekvapujúcejším úspechom filmu je však pravdepodobne jeho soundtrack, a to nehovorím o hudobných príspevkoch od umelcov a umelkýň na plný úväzok ako Dua Lipa, Billie Eilish, Sam Smith, Haim, Lizzo alebo iných. Hovorím o tom, že v čase publikovania tohto článku mal Ryan Gosling, áčkový herec známy z filmov ako „First Man“, „Blade Runner 2049“ a „Drive“, 12,9 milióna poslucháčov za mesiac na Spotify vďaka „I'm Just Ken“, prehnane teatrálnej, glam metalovej balade, ktorú s chuťou spieva v Barbie.

Pre porovnanie, je to viac ako speváčka a skladateľka Phoebe Bridgers, ktorá bola tento rok na obálke časopisu Rolling Stone; viac ako country hudobník Jason Aldean, ktorého kontroverzný nový singel sa toto leto dostal na titulné stránky amerických novín; viac ako raper Rick Ross, ktorý bol tento rok nominovaný na tri ceny Grammy. Od stredy bola pieseň I'm Just Ken streamovaná viac ako 41 miliónov krát.

Tohtoročné letné meme

Skladba, ktorú napísal popový hudobník Mark Ronson a jeho priateľ Andrew Wyatt, producent a hudobník známy najmä vďaka spolupráci s elektro-popovou skupinou Miike Snow, prichádza v kľúčovom momente filmu, keď Ken konečne dáva priechod svojej frustrácii z nevďačnej úlohy pomocníka Barbie.

Nasleduje obrovské a chaotické predstavenie s gitarovými ligotavými tónmi a prepracovanou choreografiou, v ktorej sa Kenovi plastoví bratia stávajú tanečníkmi. Počas celej dĺžky vážnej, prekvapivo strhujúcej melódie znejú jednohlasné hlášky ako: „Je mojím osudom žiť a zomrieť v blonďavej krehkosti?“ a trblietajú sa ako vtipné ozdoby visiace z nádherne gýčového vianočného stromčeka.

Poslednou veľkou filmovou spoluprácou Ronsona a Wyatta, spolu s Lady Gaga a Anthonym Rossomandom, bola hitparádová skladba „Shallow“ z filmu „A Star Is Born“, ktorá získala dve ceny Grammy, Zlatý glóbus a Oscara za najlepšiu pôvodnú pieseň.

I'm Just Ken sa stala singlom v Billboard 100 a je vážnym kandidátom na meme leta. Mladí ľudia vo svojich spálňach nahrávajú emotívne, srdcervúce videá so synchronizáciou pier; rovnako aj muži menom Ken; študenti tanca sa učia v štúdiách choreografiu; a účastníci letných divadelných kurzov predvádzajú toto číslo na javisku.

Nezávislý profesionálny bejzbalový tím z Georgie, známy svojimi pôsobivými kúskami a tancami, zaradil pieseň ako hudbu na prechádzku a pretvoril časť scény. Sme všetci len Ken? Ken možno žije vo svete Barbie, ale my teraz žijeme v Kenovom svete.

Spojenie hudobných virtuózov

Tvorba skladby I'm Just Ken sleduje podobnú trajektóriu ako samotná pieseň: Začalo sa to v malom, len s Ronsonom pri klavíri. Hudobník zhudobnil text, ktorý mu v hlave koloval od chvíle, keď si prečítal scenár: „Som len Ken. Hocikde inde by som bol desiatkou.“ Ronson, ktorý už pracoval na niekoľkých ďalších pôvodných piesňach filmu, poslal Gerwigovej a jej partnerovi, spoluscenáristovi Noahovi Baumbachovi, krátku ukážku, v ktorej mumlal refrén.

„Nechcel som, aby reagovali, že: ‚Vtipy si napíšeme sami, ďakujeme,‘“ povedal pre Washington Post. Keď Gerwigová chcela počuť aj zvyšok piesne, Ronson požiadal o pomoc Wyatta, ktorý pridal to, čo Ronson označuje za jeho charakteristické brilantné prvky - strhujúcu, nezvyčajne načasovanú zmenu tóniny po prvej slohe, prepracovaný gitarový riff a verše ako: „Volám sa Ken a to stačí. | Som skvelý v tom, že robím veci.“

Aby dosiahli presne takú teatrálnosť, akú si predstavovali v štýle „November Rain“, Ronson oslovil niekoľko ďalších odborníkov - nového bubeníka Foo Fighters Josha Freeseho („Vedel som, že Josh je fanúšikom komédie, a že hrá v Devo, takže má samozrejme zmysel pre humor.“); svojho priateľa Wolfganga Van Halena, syna Eddieho Van Halena a dlhoročného basgitaristu skupiny Van Halen („Môj nevlastný otec svojho času produkoval nahrávku Van Halen . . . Sme len banda celebritných deciek.“); a legendárneho Slasha, gitaristu zo skupiny Guns N' Roses.

„Hovorili sme si, že Slash by do toho možno šiel, keby mal dobrú náladu,“ hovorí Ronson so smiechom. „Ale on reagoval: ‚To je super. Aranžmán sa mi páči. Gosling znie skvele. Jasné.‘“

Ronson, samozrejme, nepredpokladal úspech piesne I'm Just Ken mimo pôvodného kontextu Barbielandu.

Stelesnenie smiechu a plaču

Šírenie piesne sa možno začalo videami s Kendall Roy, v ktorých fanúšikovia spájali skladbu s montážami tragicky ambicióznej postavy, ktorú hrá Jeremy Strong v seriáli „Succession“. V jednom klipe si Strong zaborí tvár do rúk, zatiaľ čo Gosling spieva: „Nikto nevie, ako veľmi som sa snažil.“

Potom sa pieseň stala štandardným soundtrackom pre meme „Môj Ken“, v ktorom ľudia drzo opisujú zamestnania, ktoré zastávajú ich priatelia alebo manželia, v uletenom štýle Kenovho monológu: „Moja práca je pláž“.

„Prácou môjho Kena je IT,“ znie text jedného príspevku, ktorý je spojený s videom muža, ktorý nemotorne píše na počítači. „Boli k nemu slúchadlá, závislosť od kofeínu a cvakajúca klávesnica.“

„Prácou môjho Kena je história,“ píše sa v ďalšom príspevku, pričom za textom sa nachádza muž, ktorý si nastavuje podcastové štúdio. „Predtým, ako Ken spracuje nejakú históriu, strávi hodiny tým, že o nej podrobne rozpráva Barbie.“

Okrem iného sa 20 minút v tomto konkrétnom kúte na sociálnych sieťach môže ľahko zvrhnúť na hodinu cover verzií piesne I'm Just Ken. Repríz piesne I'm Just Ken. Animácií kreslených postavičiek spievajúcich I'm Just Ken. Prekladov piesne I'm Just Ken. Parodických verzií piesne I'm Just Ken. Dokonca aj verzií piesne I'm Just Ken na cvičenie.

Jeden chlapík zverejnil video, na ktorom ju spieva náhrobnému kameňu na cintoríne. Inými slovami, pre mnohých sa pieseň napísaná z pohľadu nedocenenej bábiky dospelého muža stala nepravdepodobnou hymnou leta. Ronson vďačí Goslingovmu prekvapivo virtuóznemu rockovému vokálu, za to, že sa skladba stala prelomovým fenoménom.

Poukazuje však aj na to, že smiech a plač, ktoré mnohí diváci pociťujú pri odchode z Barbie, je takmer dokonale stelesnený v Kenovom náreku. „Všetci sa potrebujeme smiať na veciach, ktoré sú vlastne dosť bolestivé,“ hovorí Ronson.

Pretrvávajúci polčas rozpadu I’m Just Ken, môže byť podľa Ronsona spôsobom, ako urobiť zážitok z Barbie ešte o niečo dlhším. „Vstúpite do tohto sveta,“ hovorí, „a tak trochu nechcete, aby sa skončil.“