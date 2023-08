Patejdl rád skladal pre iných. Hrávať dvesto koncertov ročne ho nebavilo ani v časoch najväčšej slávy Elánu

Vašo Patejdl zomrel vo veku 68 rokov.

Keď režisér Dušan Rapoš pripravoval svoj film Fontána pre Zuzanu 3, veľmi si želal, aby titulnú pesničku naspieval spevák skupiny Elán Jožo Ráž. „Išli sme teda za ním a on povedal: Dobre, ale musíš napísať lepšiu pesničku ako Ak nie si moja,“ spomínal na vznik skladby Voda čo ma drží nad vodou spevák, skladateľ, hudobník a hudobný producent Vašo Patejdl ešte tento rok vo februári.

Voda čo ma drží nad vodou bola len jedným z jeho mnohých hitov a hoci sa nikdy neobjavila na žiadnom albume, stala sa pevnou súčasťou vystúpení skupiny Elán.

Vašo Patejdl zomrel dnes, 19. augusta, vo veku 68 rokov.

Na husle mal krátky malíček

„S nekonečnou bolesťou a prázdnotou v našich srdciach vám oznamujeme, že dnes 19. augusta 2023 v nočných hodinách nás po krátkej a ťažkej chorobe navždy opustil mimoriadny a vzácny človek, náš celoživotný priateľ, výnimočný a geniálny hudobník a hudobný skladateľ megahitov svetovej úrovne, pán VAŠO PATEJDL. Vašo, ďakujeme Ti za všetko!,“ uviedla na svojom facebookovom profile skupina Elán.

Patejdl sa narodil v Karlových Varoch 10. októbra 1954. Mal päť rokov, keď sa rodina Patejdlovcov presťahovala do Bratislavy. Hudbe sa venoval od detstva, pôvodne hral na husiach, no pre kratší malíček si napokon sadol za klavír. Po rozpade prvej chlapčenskej kapely oslovil Joža Ráža, s ktorým spolu chodili na klavír. On potom zohnal Ďura Farkaša a ten zase Zdena Baláža.