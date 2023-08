Legenda, umelecký génius. Hudobníci a politici reagujú na úmrtie Vaša Patejdla

Vašo Patejdl zomrel vo veku 68 rokov.

BRATISLAVA. Za ikonu československej a následne slovenskej populárnej scény, kamaráta a obdivovaného kolegu či legendu označili slovenskí hudobníci a politici spoluzakladateľa kapely Elán Vaša Patejdla, ktorý v sobotu zomrel vo veku 68 rokov.

Ján Baláž, skupina Elán

(zdroj: TASR)

Úmrtie Patejdla veľmi ťažko doľahlo na muzikanta Jána Baláža, ktorý s ním spoločne prežil desaťročia.

Dlhoročný člen skupiny Elán, gitarista, spevák a skladateľ Ján Baláž hľadal veľmi ťažko slová a preto si pomohol parafrázou prvých slov z kultovej piesne tejto legendárnej skupiny Voda, čo má drží nad vodou: ´Keby bolo niečo, čo sa ti dá zniesť´.

"Ešte včera podvečer som s ním telefonoval, takže som vedel, že je veľmi zle. Nebol to teda ´blesk z jasného neba´, ale aj tak som z toho hrozne smutný a rozčarovaný. Je to smutné a nespravodlivé, lebo to bol veľmi dobrý človek," povedal Ján Baláž.

Elánista Ján Baláž poznal Vaša Patejdla od detstva: "Spoznal som ho už predtým, keď sme spolu ešte nehrali. Prežil som s ním celý život, prežili sme toho strašne veľa, my sme žili spolu naplno desaťročia."

Spolu s Vašom Patejdlom boli obaja členmi skvelej hudobnej rodiny. "Rodina je, žiaľ, teraz rozdelená. Jeden bude hore, my ešte tu, však nás počká," dodal Ján Baláž.

Peter Nagy, spevák

(zdroj: TASR)

"Len pred tromi týždňami sme spolu stáli na pódiu. Toto je posledné foto zo šatne s Tebou, kamarátom a obdivovaným kolegom. Šťastný let do krásneho nekonečna... Vašo, je mi smutno, budeš nám veľmi chýbať," napísal na sociálnej sieti slovenský spevák a skladateľ Peter Nagy, ktorý tiež pripojil fotografiu s Patejdlom.

Hex, hudobná skupina

"Odpočívajte v pokoji," uviedla slovenská hudobná skupina Hex spolu s fotografiou zosnulého hudobníka.

Helena Vondráčková, speváčka

(zdroj: TASR)

Českú spevácku legendu Helenu Vondráčkovú správa o úmrtí Patejdla veľmi zarmútila a je z nej šokovaná.

"Viem to od rána a som strašne smutná. Skutočne to bola šokujúca správa. Je mi to strašne ľúto, pretože odišiel človek, ktorého sme milovali všetci a vážili sme si ho. Bol to výborný muzikant, aranžér, spevák, skladateľ a kamarát. Ani nie pred mesiacom som s ním bola v Přerove na tenisovom turnaji. Viem, že mal zdravotné problémy, ale vôbec by mi nenapadlo, že by to takto dopadlo," uviedla Vondráčková.

Patejdl s Vondráčkovou dlhoročne spolupracovali. Naposledy jej v roku 2020 zložil na albume Tvrdohlavá dve skladby. Patejdl bol pravidelným hosťom na jej vystúpeniach v pražskej Lucerne. Okrem dvoch skladieb na albume Tvrdohlavá zložil pre Vondráčkovú v minulosti viacero skladieb.

Beáta Dubasová, speváčka

(zdroj: TASR)

Speváčka Beáta Dubasová skonštatovala, že Vašo Patejdl urobil veľa pre slovenskú a českú kultúru. Patejdl pre ňu v marci zložil pieseň Pierko pravdy k jej 60. narodeninám.

"Som v šoku, nenachádzam slov, naposledy sme sa stretli pri nakrúcaní programu Záhady tela. Nahrávanie pesničky Pierko pravdy v marci bola naša posledná spolupráca. Pre mňa to bol človek, ktorý mi urobil nádherný život, zložil mi všetky moje hity," uviedla Dubasová.

Juraj Čurný, hudobný publicista

(zdroj: TASR)

Hudobný publicista a producent Juraj Čurný odkázal, že Vašo Patejdl bol kombináciou umeleckej geniality, pracovitosti a produktivity.

"Vašo predstavoval neuveriteľnú kombináciu umeleckej geniality, pracovitosti, produktivity, navyše skombinované so slušnosťou a nehraným gentlemanstvom. Vďaka tomu po sebe zanechal stovky skvelých pesničiek a melódií, desiatky albumov, ako aj spomienok na koncerty, filmy či muzikály, ktorých bol súčasťou," uviedol Čurný.

Ako dodal, v histórii modernej slovenskej hudby podľa neho neexistuje skladateľ s bohatším a rôznorodejším portfóliom interpretov, pre ktorých skomponoval skladby premenené na "nadgeneračné" hity.

Zuzana Čaputová, prezidentka

(zdroj: SME - Jozef Jakubčo)

Prezidentka Zuzana Čaputová označila Vaša Patejdla za hudobnú legendu. Úmrtie hudobníka vníma ako smutnú správu pre všetkých jeho slovenských aj českých fanúšikov.

"Mala som 17 a on bol hviezda. V deň narodenín mal koncert v Pezinku. A zahral mi k nim pesničku. Ďalšiu už nezahrá," spomína si na Patejdla prezidentka.

Na sociálnej sieti zároveň vyjadrila úprimnú sústrasť jeho rodine, priateľom a blízkym.

Boris Kollár, predseda Sme rodina

"Pri jeho pesničkách sme prežívali prvé lásky, ako Fontána pre Zuzanu. A ďalej nás neodmysliteľne sprevádzal snáď celým životom. S Vašom každému z nás odchádza kus detstva, kus života, člen rodiny, priateľ, kolega," napísal predseda parlamentu Boris Kollár, ktorý Patejdla popísal ako výnimočný talent a skvelého človeka.