Imagine Dragons ukončili festival Lovestream vo veľkom štýle

Počas koncertu ponúkli známe hity.

BRATISLAVA. Nič lepšie sa organizátorom trojdňového Lovestream festivalu v bratislavských Vajnoroch nemohlo vydariť ako záver v podobe koncertu americkej skupiny Imagine Dragons.

Už od neskorého popoludnia sa pred pódiom zbierali fanúšikovia, aby si získali čo najlepšiu pozíciu.

Imagine Dragons naplnili očakávania 60-tisíc divákov, ktorí do areálu v nedeľu prišli.

V priebehu koncertu ponúkli všetky známe songy, medzi nimi Bones, Enemy, Sharks, Natural, Believer, Follow You, Radioactive, Bad Liar, Whatever It Takes či Birds.

